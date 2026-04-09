NEMA SRAMA: Političar Đokić kaže da je neprihvatljivo 'skrnavljenje Rektorata' - a on od njega napravio svinjac i terorističku ćeliju

Političar Vladan Đokić u nedavnom intervjuu za antisrpski "Radar" tajkuna Dragana Šolaka, skinuo je svoju masku rektora i priznao da se upisao u političare.

Međutim, tu nije kraj njegove sramote.

Naime, političar Đokić se usudio da kaže da je za njega neprihvatljivo svako skrnavljenje rektorata!

"Ta kuća je dom nobelovaca, akademika, najboljih umova Srbije. Mora biti dostojan takvog kulturnog nasleđa. Svako skrnavljenje, pa i verbalno, je neprihvatljivo", besramno navodi Đokić za "Radar".

I to kaže Đokić, upravo on koji je od rektorata napravi svinjac i terorističku ćeliju, on se usudio da tako nešto izgovori!

