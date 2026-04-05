PETROV O REKTORU I SINANIJU! Postoje elementi za KRIVIČNO DELO, Đokić misli da će kandidaturom POBEĆI OD PRAVDE!

Predsednik Ustavnog suda, profesor Vladan Petrov, izneo je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink šokantne detalje o stanju na Beogradskom univerzitetu i direktno optužio rektora Vladan Đokića i dekana Danijela Sinanija da snose pravnu odgovornost za tragediju na Filozofskom fakultetu u kojoj je nastradala devojka!

Petrov je naglasio da istraga mora utvrditi ko je kriv, ali da su činjenice već sada poražavajuće za rukovodstvo univerziteta.

"Skladištili sredstva koja nemaju veze sa obrazovanjem!"

Profesor Petrov je otkrio da su u obrazovnim institucijama, van radnog vremena, boravile neidentifikovane osobe i da je pronađena oprema kojoj tu nije mesto:

"Utvrđeno je da su u institucijama boravili neki ljudi van radnog vremena, kao i da su skladištena sredstva koja nisu namenjena aktivnostima visokog obrazovanja. Rektor Đokić i dekan Sinani snose odgovornost za ono što se dešavalo u zgradama Univerziteta", poručio je Petrov.

On je dodao da dekan Sinani mora podneti ostavku zbog moralne, ali i evidentne pravne odgovornosti za nezakonit rad institucije.

Optužbe za nesavestan rad i zloupotrebu položaja

Petrov nije isključio ni najteži scenario po rukovodstvo BU:

- Krivična odgovornost: "Elementi za nesavestan rad u službi, što je krivično delo, ili čak i za zloupotrebu službenog položaja – postoje!"

- Vanredni nadzor: Očekuje se hitna reakcija Ministarstva prosvete i inspekcijski nadzor koji će ogoliti sve propuste.

"Đokić beži u politiku da bi izbegao zatvor!"

Posebno oštre reči Petrov je uputio na račun rektora Đokića i njegovog naglog političkog angažmana:

"Đokiću je neko rekao da će možda uteći pravdi tako što će postati kandidat za visoku političku funkciju! On niti je bio, niti će postati političar. Nedopustivo je da se funkcioneri univerziteta bave politikom dok im se institucije urušavaju", jasan je bio Petrov.

On je pozvao državne organe da rade svoj posao i da na njih ne utiče "političko manifestovanje" rektora, jer niko ne sme da se krije iza politike kako bi izbegao krivično pravosuđe.

Autor: D.S.