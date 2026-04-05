Savet za monitoring: Đokić i Sinani da podnesu ostavke zbog sumnjive smrti studentkinje

Savet za monitoring, ljudska prava i borbu protiv korupcije Transparenrnost poziva rektora Univerziteta u Beogradu Vladana Đokića i dekana Filozofskog fakulteta u Beogradu Danijela Sinanija da hitno podnesu neopozive ostavke zbog sumnjive smrti studentkinje na Filozofskom fakultetu u Beogradu, kao i zbog inertnog i nezainteresovanog njihovog ličnog odnosa prema ovoj nerazjašnjenoj smrti jedne mlade osobe.

Mario Spasić, generalni sekretar Antikorupcijskog saveta, za medije je izjavio:

"Opasno je i za dublju je analizu to što Đokić i Sinani nemaju minimum moralnih skrupula zbog sumnjive smrti studentkinje na Filozofskom fakultetu u Beogradu. I pored mnogih otvorenih pitanja u vezi ove tragične smrti mlade osobe na fakultetu za koji su i po zakonu i po moralu lično odgovorni i nadležni rektor Đokić i dekan Sinani, njih dvojica se ponašaju nonšalantn, nezainteresovano i bez ikakve griže savesti nastavljaju svojim političkim angažmanom da sabotiraju istragu mogućeg ubistva", naveo je generalni sekretar Spasić i dodao:

"Đokić i Sinani poručuju da ih ne zanima smrt studentkinje Univerziteta u Beogradu, ne zanima ih ko je neovlašćeno i bez kontrole boravio u zgradi Filozofskog fakulteta u vreme kada to nije dozvoljeno, šta se palilo, da li je u pitanju ubistvo. Iz ovih razloga moraju da podnesu neopozive ostavke kako bi skinuli balast koji se zbog smrti studentkinje nalazi i na Univerzitetu i na fakultetu. U suprotnom, jasno je da nastavljaju sa političkim sabotiranjem istrage i slanjem jasne poruke da ih ne zanimaju studenti čak i ako su mrtvi, a to je onda potpuno drugačija situacija" - zaključio je Spasić.

