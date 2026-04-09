Udruženje mladih lidera traži: Vučić da postane počasni građanin Niša

Udruženje mladih lidera „Pokret Info“ podnelo je zvaničnu inicijativu Skupštini Grada Niša da se predsedniku Srbije Aleksandar Vučić, dodeli zvanje počasnog građanina ovog grada.

Predlog je upućen Komisiji za nagrade i zvanja, a kao ključni razlog navodi se doprinos razvoju Niša u proteklim godinama.

U inicijativi se ističe da je Niš, zahvaljujući državnim ulaganjima i dolasku stranih investitora, prošao kroz značajnu ekonomsku transformaciju. Kao primeri navode se otvaranje novih fabrika i radnih mesta, ali i infrastrukturni projekti koji su, prema podnosiocima, doprineli boljem položaju grada u regionu.

Poseban akcenat stavljen je na investicije koje su, kako tvrde, premašile 350 miliona evra, kao i na dolazak kompanija iz različitih industrija. U dokumentu se pominju i projekti poput izgradnje i opremanja Kliničkog centra Niš, razvoja Naučno-tehnološkog parka, kao i modernizacije aerodroma „Konstantin Veliki“.

Udruženje takođe naglašava mere koje se odnose na mlade, uključujući programe stambenih kredita, za koje smatraju da su doprineli ostanku i osamostaljivanju mladih u Nišu.

U obrazloženju se navodi da bi dodela priznanja bila „priznanje za doprinos razvoju grada i poboljšanju kvaliteta života građana“, uz podsećanje da je titula počasnog građanina jedno od najviših priznanja koje grad dodeljuje.

