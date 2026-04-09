SRBIJA GRADI MREŽU PRIJATELJA U SVETU: Arno Gujon ugostio studente sa prestižne Sorbone – evo šta su poručili mladim Francuzima!

Direktor Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju Arno Gujon razgovarao je danas u Beogradu sa studentima master studija prestižnog francuskog Univerziteta Sorbona iz Pariza, koji borave u Srbiji u okviru studijskog putovanja.

Tema njihove posete je „Nasleđe, pamćenje, identitet“, a Gujon je tom prilikom istakao da Srbija aktivno gradi mrežu mladih ljudi širom sveta koji su imali priliku da je posete, upoznaju i zavole kroz lično iskustvo.

Studenti sa Harvarda i Sorbone postaju ambasadori Srbije

Gujon je naglasio da su ovakva putovanja ključna jer ostaju duboko urezana u pamćenje i često oblikuju način na koji mladi ljudi doživljavaju svet.

– Danas nam dolaze studenti sa Sorbone, a u prethodnom periodu smo ugostili i studente sa Harvarda, kao i iz Afrike i mnogih drugih delova sveta. Na taj način se stvara mreža ljudi koji su Srbiju upoznali i zavoleli – rekao je Gujon, dodajući da je važno da mladi svet upoznaju kroz neposredno iskustvo, a ne samo kroz medijske slike.

Identitet kao temelj budućnosti

Tokom susreta, studenti su se upoznali sa radom Kancelarije, kao i sa projektima koji Srbiju predstavljaju kroz njeno bogato kulturno nasleđe i vrednosti hrišćanske civilizacije.

– Srbija svoje nasleđe ne posmatra kao daleku prošlost, već kao temelj na kome gradi budućnost. Čuvanje identiteta nije prepreka napretku, već njegov preduslov. Upravo u toj ravnoteži između očuvanja sopstvenog identiteta i modernog razvoja leži snaga naše zemlje – zaključio je Gujon.

Put od Beograda do Zlatibora

Studenti sa Sorbone u Srbiji borave na inicijativu profesorke francuskog jezika iz Užica, Ane Tešan. Tokom ove posete, oni će obići Beograd, Užice i Zlatibor, kako bi se uverili u prirodne lepote i kulturno bogatstvo naše zemlje.

Univerzitet Sorbona iz Pariza jedan je od najprestižnijih svetskih univerziteta u oblasti humanističkih nauka, sa više od 17.000 studenata iz svih krajeva planete.

Autor: D.S.