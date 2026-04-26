Arno Gujon prihvatio poziv na duel sa Sandrom Gocijem: Da li će 'hrabriša' pobeći kao što je pobegao od predsednika Vučića? (VIDEO)

Direktor Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju u Vladi Republike Srbije Arno Gujon prihvatio je poziv jednog francuskog medija da učestvuje u duelu sa predsednikom Unije evropskih federalista Sandrom Gocijem.

Gujon se oglasio na svom Iks nalogu uz snimak gde obaveštava javnost da je odmah po pozivu tog medija prihvatio duel.

Čeka se odgovor Gocija koji je pobegao od duela sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, koji je inicijalno sam tražio, pa kad je predsednik kao iz topa prihvatio, Goci je nestao u vidu magle.

Прихватио сам позив на дебату са критичарем Србије и европослаником @sandrogozi на француском медију @Ligne__Droite у Паризу. Дебата је замишљена по строгим правилима: 45 минута уживо на француском језику, са два новинара, укључујући једнако време за излагање и реплике. Видећемо… pic.twitter.com/GzrV17xo47 — Arno Gujon (@ArnoGujon) 26. април 2026.

I accept the debate offer on @Ligne__Droite droite ! I’m ready to come to Paris next week on the day that suits Mr. Gozi best. @sandrogozi https://t.co/Es1NRSpfeS — Arno Gujon (@ArnoGujon) 26. април 2026.

Autor: Pink.rs