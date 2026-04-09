Đurić: Beograd nezadovoljan uključenošću Srba u vladu privremenih prištinskih institucija

Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je danas da je Beograd podstakao sve ljude na KiM da izađu i glasaju na nedavno održanim izborima u južnoj pokrajini, ali da nije zadovoljan činjenicom da Srbi nisu uključeni u prištinsku vladu kako je to predviđeno.

Đurić je, odgovarajući predstavniku tzv. Kosova Gljauku Konjufci na sednici Saveta bezbednosti UN o situaciji na KiM, kazao da je predviđeno da stranka koja osvoji većinu glasova srpske zajednice bude poštovana i uključena u prištinsku vladu.

Odgovarajući na tvrdnje Konjufce da su "srpske strukture u oblasti zdravstva i obrazovanja ilegalne", Đurić je istakao da se time jedini univerzitet na srpskom jeziku na severu KiM tretira kao ilegalna paralelna struktura.

"To je univerzitet sa čijom diplomom možete raditi u svakoj evropskoj zemlji, u svakoj prestonici sveta, ali nažalost, nije priznat od strane tamošnjih vlasti", rekao je Đurić.

Kako je dodao, Beograd je, uprkos razlikama, odlučan da pokuša da izoluje sva neslaganja, da konstruktivno radi u okviru dijaloga kojim posreduje EU.

"Ne slažemo se oko statusa, a i naše brojke u vezi sa tim koje zemlje priznaju, a koje ne priznaju jednostrano proglašenu tzv. nezavisnost Kosova su različite. Prema našim brojkama 86 članica UN je priznalo, a 107 trenutno ne priznaje tzv. nezavisnost Kosova jer je 28 zemalja, u međuvremenu, u proteklih 10 godina, povuklo priznanje", kazao je Đurić.

Navodeći da to nije poenta, Đurić je kazao da Beograd ne želi da se takmiči i ne želi da troši svoje političke, ekonomske i diplomatske resurse na lobiranje jednih protiv drugih.

"Verujem da bi trebalo da lobiramo za pretvaranje našeg regiona u region uspeha", poručio je Đurić.

Ministar spoljnih poslova privremenih prištinskih institucija Glajuk Konjufca izjavio je danas da je izveštaj Unmika jednostran, kao i da bi Beograd trebalo da prizna Prištinu.

Autor: Jovana Nerić