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MINISTAR ĐURIĆ ČESTITAO SRPSKOJ LISTI: Jasna poruka o odlučnosti Srba da opstanu u vekovnoj domovini

Izvor: Kosovo online, Foto: Tanjug/Amir Hamzagić ||

Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić čestitao je Srpskoj listi na pobedi na izborima na KiM.

Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić čestitao je Srpskoj listi na pobedi na izborima na Kosovu i poručio da izborni rezultati šalju jasnu poruku o, kako je naveo, odlučnosti Srba da ostanu i opstanu u svojoj vekovnoj domovini.

„Čestitke Srpskoj listi na ubedljivoj pobedi, kao i srpskom narodu na Kosovu i Metohiji, koji je još jednom pokazao jedinstvo, dostojanstvo i demokratsku odlučnost uprkos, nažalost, uobičajenom pritisku, zastrašivanju i pokušajima da se potkopa njihova politička volja“, napisao je Đurić na društvenoj mreži „X“.

Dodao je da izborni rezultati šalju jasnu poruku o odlučnosti srpskog naroda da ostane i opstane u svojoj vekovnoj domovini.

„Iskreno se nadam da će institucije koje proisteknu iz ovih izbora delovati odgovorno, ulagati u bolje međuetničke odnose i konačno se posvetiti sprovođenju dogovora postignutih u okviru dijaloga koji vodi EU (Briselski dijalog), uključujući i obaveze koje su predugo ostale neispunjene. Mir, stabilnost i uzajamno poštovanje mogu se graditi samo kroz dijalog, poverenje i jednaka prava za sve zajednice“, zaključio je Đurić.

Srpska lista na vanrednim parlamentarnim izborima osvojila je pobedu u svih deset opština sa srpskom većinom.

Autor: S.M.

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