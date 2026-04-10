AKTUELNO

Politika

Mrdić: DANAS JE 69 GODINA OD KADA JE SRPSKI HEROJ BLAGOJE JOVOVIĆ SMRTNO RANIO ZLOČINCA ANTU PAVELIĆA!

Izvor: Pink.rs, Foto: Privatna arhiva ||

Na današnji dan, pre 69. godina, 10. aprila 1957. godine, srpski heroj Blagoje Jovović u atentatu smrtno je ranio najvećeg zlikovca srpskog naroda ustaškog zločinca Antu Pavelića. Blagoje Jovović je atentat izvršio u Buenos Airesu zajedno sa grupom srpskih patriota. Zločinac Pavelić umro je kasnije od posledica ranjavanja, naveo je narodni poslanik SNS dr Uglješa Mrdić.

- Blagoje Jovović je 2020. godine dobio ulicu u Beogradu a potom u više drugih gradova Srbije i Republike Srpske. Njegova kćerka Marija izdala je nedavno u izdanjz izdavačke kuće Prometej iz Novog Sada Memoare Blagoja Jovovića a snima se film o ovom srpskom heroju - objavio je Mrdić na Instagramu i dodao:

Sledeće godine, na 70-godišnjicu atentata na Pavelića, verujem da ćemo kao država imati poseban program počasti Blagoju Jovoviću.

- Blagoje Jovović je prvi pripadnik Ravnogorskog pokreta koji je dobio ulicu u Beogradu. Nešto kasnije ulice su dobili, odlukom Skupštine Grada Beograda, majori Jugoslovenske vojske u otadžbini Aleksandar Mišić, sin vojvode Živojina Mišića i Ivan Fregl, pripadnik Jugoslovenske vojske slovenačkog porekla i učesnika pokreta otpora nemačkom okupatoru. Njih dvojica su streljani 1941. godine u Valjevu od strane nemačkog okupatora - zaključio je Mrdić.

Autor: Pink.rs

#Ante Pavelić

#Blagoje Jovović

#Uglješa Mrdić

#atentat

#zločinac

POVEZANE VESTI

Društvo

MISTERIJA ATENTATA OTKRIVENA ZAHVALJUJUĆI MITROPOLITU AMFILOHIJU - Pucanj u Pavelića bio je pod VELOM TAJNE, onda je usledila VELIKA ISPOVEST

Društvo

'BLAGOJE JOVOVIĆ IMAO JE JEDNU MISIJU - UBITI PAVELIĆA' Ćerka Marija za Pink: Bio je dobar čovek koji nas je mnogo toga naučio o životu (VIDEO)

Politika

NAJVAŽNIJE JE DA BEOGRAD NASTAVI DA SE RAZVIJA! Mrdić za Pink: Odluka o izborima u Beogradu do početka marta (VIDEO)

Politika

Mrdić u četvrtom danu štrajka glađu: Snagu mi daje borba za Srbiju, istinu i pravdu

Politika

Mrdić: Ovo je vreme ljubavi, praštanja i pomirenja. Nije lepo huliti na ovaj praznik, lagati i pretiti zlom, Marinika!

Politika

'Najoštrije osuđujem terorističke aktivnosti na teritoriji Srbije' Mrdić: Krajnje je vreme da svi tužioci i sudije rade svoj posao