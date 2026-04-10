Mrdić: DANAS JE 69 GODINA OD KADA JE SRPSKI HEROJ BLAGOJE JOVOVIĆ SMRTNO RANIO ZLOČINCA ANTU PAVELIĆA!

Na današnji dan, pre 69. godina, 10. aprila 1957. godine, srpski heroj Blagoje Jovović u atentatu smrtno je ranio najvećeg zlikovca srpskog naroda ustaškog zločinca Antu Pavelića. Blagoje Jovović je atentat izvršio u Buenos Airesu zajedno sa grupom srpskih patriota. Zločinac Pavelić umro je kasnije od posledica ranjavanja, naveo je narodni poslanik SNS dr Uglješa Mrdić.

- Blagoje Jovović je 2020. godine dobio ulicu u Beogradu a potom u više drugih gradova Srbije i Republike Srpske. Njegova kćerka Marija izdala je nedavno u izdanjz izdavačke kuće Prometej iz Novog Sada Memoare Blagoja Jovovića a snima se film o ovom srpskom heroju - objavio je Mrdić na Instagramu i dodao:

Sledeće godine, na 70-godišnjicu atentata na Pavelića, verujem da ćemo kao država imati poseban program počasti Blagoju Jovoviću.

- Blagoje Jovović je prvi pripadnik Ravnogorskog pokreta koji je dobio ulicu u Beogradu. Nešto kasnije ulice su dobili, odlukom Skupštine Grada Beograda, majori Jugoslovenske vojske u otadžbini Aleksandar Mišić, sin vojvode Živojina Mišića i Ivan Fregl, pripadnik Jugoslovenske vojske slovenačkog porekla i učesnika pokreta otpora nemačkom okupatoru. Njih dvojica su streljani 1941. godine u Valjevu od strane nemačkog okupatora - zaključio je Mrdić.

Autor: Pink.rs