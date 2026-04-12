MESAROVIĆEVA ZA VASKRS IZ HRAMA SVETOG SAVE: Neka nas vera vodi ka međusobnom razumevanju i dobru (FOTO)

Ministarka Adrijana Mesarović je nakon vaskršnje liturgije u Hramu Svetog Save istakla značaj solidarnosti i podrške srpskom narodu na Kosovu.

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović prisustvovala je sinoć ponoćnoj vaskršnjoj liturgiji u Hramu Svetog Save u Beogradu, koju je služio episkop toplički Petar. Liturgiji je prethodila podela svetog i blagodatnog ognja sa Hristovog groba u Jerusalimu.

Ministarka je tom prilikom uputila prazničnu poruku, ističući da Vaskrs treba da bude podstrek da vera vodi ka međusobnom razumevanju, dobru i solidarnosti među ljudima.

- Neka najradosniji hrišćanski praznik Vaskrs bude snažan podstrek da nas vera vodi ka međusobnom razumevanju i dobru i neka nas podseti na važnost zajedništva, solidarnosti i brige jednih za druge. Hristos vaskrse! - poručila je Mesarović.

Podsećamo, ministarka je na Veliki petak na svom Instagram profilu objavila poruku posvećenu Srbima sa Kosova i Metohije, posebno stanovnicima Orahovca i Velike Hoče, ističući njihovu snagu i istrajnost.

- Dok u miru dočekujemo praznik Hristovog vaskrsenja, ne postoje zahvalnost, ljubav i poštovanje koji su dovoljno veliki da se iskažu mojoj braći i sestrama sa našeg Kosova i Metohije, iz Orahovca i Velike Hoče - navela je tada ministarka, dodajući da je reč o narodu koji se svakodnevno bori za opstanak i dostojanstvo.

U nastavku te objave istakla je i da je politika podrške Kosovu i Metohiji usmerena na ekonomsko jačanje, institucionalnu pomoć i očuvanje života Srba u pokraјini, naglasivši značaj ekonomskog patriotizma i zajedničke borbe za opstanak.

Ministarka je poručila da će država, na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem, nastaviti da pruža podršku srpskom narodu na Kosovu i Metohiji, uz poruku da se samo zajedništvom mogu očuvati ljudi i vekovna ognjišta.

- Živela Srbija! Neka nas sve blagoslovi i u miru sačuva vaskrsli Gospod - navodi se u objavi.

Autor: D.Bošković