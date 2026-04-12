U Hramu Svetog Save u Beogradu sinoć je, pre ponoćne vaskršnje liturgije, vernicima podeljen plamen Svetog i blagodatnog ognja sa Hristovog groba u Jerusalimu.

Na početku Vaskršnjeg jutrenja, episkop toplički Petar, koji je predvodio ponoćnu liturgiju, Blagodatnim ognjem upalio je prvu sveću, kako bi tim svetim plamenom svi prisutni vernici upalili svoje sveće.

Veliki broj vernika okupio se sinoć u Hramu Svetog Save i na platou ispred, kako bi primili Blagodatni oganj sa Hristovog groba u Jerusalimu i prisustvovali ponoćnoj liturgiji.

Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije, nakon što su izraelske vlasti ukinule zabranu posete svetim mestima u Jerusalimu, dao je blagoslov da nadležne crkvene službe preduzmu odgovarajuće mere kako bi i ove godine Sveti i blagodatni oganj sa Hristovog groba stigao u Beograd, saopštila je Srpska pravoslavna crkva.

Svake godine na Veliku subotu, dan između raspeća na Veliki petak i vaskrsenja Hristovog u nedelju, u Jerusalimu na zemlju sa neba silazi Blagodatni oganj.

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić objavio je na Instagramu fotografiju iz Hrama Svetog Save gde je sinoć prisustvao Vaskršnjoj liturgiji, uz poruku da su snaga duha i vera, kao i ljubav prema bližnjima, posebno važni za prevazilaženje čak i najtežih životnih prepreka.

"Ove posebne, najradosnije noći sam sa narodom u Hramu Svetog Save. Srećan sam što sa njima prisustvujem Vaskršnjoj liturgiji, kojom slavimo praznik nad praznicima, Vaskrsenje Isusa Hrista. Vaskrs je pobeda života nad smrću i nade nad beznađem. Simbol novog života", napisao je Dačić u objavi.

On je naveo da ove godine ovaj veliki praznik za njega i njegovu porodicu ima i posebno, duboko lično značenje, kao i da je nakon teškog životnog iskušenja kroz koje je prošao, spoznao kolika je snaga volje, molitve i ljudske solidarnosti.

"Želim da poručim da su snaga duha i vera, kao i ljubav prema bližnjima, posebno važni za prevazilaženje čak i najtežih životnih prepreka. Neka svetlost Vaskrsenja uđe u svaki dom, donoseći mir, zdravlje i blagostanje. Neka nas ovaj praznik inspiriše da budemo bolji jedni prema drugima, jer samo ujedinjeni, u miru i međusobnom poštovanju, možemo graditi snažnu Srbiju", istakao je Dačić.

