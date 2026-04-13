Stanković: Nastavićemo da insistiramo da treba odvojiti politiku od akademskog života

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković izjavio je da će Ministarstvo nastaviti da insistira na tome da treba striktno odvojiti politiku od akademskog života i naveo da Univerzitet ne sme da bude platforma za političko delovanje.

Stanković je za Prva TV rekao da je u prethodnih godinu dana, od kada je preuzeo resor prosvete, najvažnija bila borba za normalizaciju nastave.

Govoreći o tome kakvo je stanje u obrazovanju u našoj zemlji, naveo je da se nastava odvija na svim nivoima obrazovanja i da je organizovana u skladu sa predviđenim planom i programom.

"Naš obrazovni sistem se nalazi u stalnim reformama. Mi uvodimo nove stručne profile, menjamo principe po kojima se uči, pre svega u osnovnom i u srednjem obrazovanju. Počela je reforma gimnazijskog obrazovanja. Završeni su reformski novi programi i planovi za prvi razred gimnazije. Uveli smo 34 nova stručna profila tokom ove godine u stručnim školama", rekao je Stanković.

Kada je reč o visokom obrazovanju, Stanković kaže da je, posle jedne dugotrajne iscrpljujuće krize, sistem visokog obrazovanja, uprkos svemu, u punom pogonu.

"Održavaju se predavanja, održavaju se vežbe, diskusione grupe, konsultacije, ispitni rokovi. Studenti regularno pohađaju nastavu, više od 90 odsto nastavnika je u potpunosti posvećeno svojoj profesiji i čini mi se da je ta normalizacija stanja dobra vest, imajući u vidu trenutak kada sam ja pre godinu dana stupio na dužnost", rekao je on.

Prema njegovim rečima, i dalje ima određene politizacije na univerzitetima i to je, kako je ocenio, pokušaj rađanja jednog novog političara.

"To je nelegitimno sa stanovišta upotrebe univerziteta u političke svrhe, a sa stanovišta građanskih prava građanina Vladana Đokića sasvim logično. Ali, univerzitet ne sme da bude platforma za političko delovanje i mi iz Ministarstva smo više puta insistirali na tome da treba striktno odvojiti politiku od akademskog života. Uostalom, to poznaje Zakon o univerzitetu, to poznaje Statut Beogradskog univerziteta. Jasno im je da ne mogu da koriste balkon Rektorata za početak rađanja nekih novih političkih snaga", istakao je Stanković.

Dodao je da, ukoliko rektor Đokić ili drugi dekani i nastavnici žele da se bave politikom, onda treba da daju ostavke i uđu u politčke vode.

Stanković je rekao da je Ministarstvo stvorilo sve preduslove da se normalizuje stanje i da se izađe iz paralize koju su, kako je naveo, zbog političkih interesa ljudi poput Đokića organizovali i u tome tražili svoju političku šansu da sruše vlast.



Naglasio je da svako ima pravo da se bavi politikom, ali niko nema prava da manipuliše univerzitetom i dodao da blokade kakvih je bilo u Srbiji ne bi bile dozovljene ni u jednoj zapadnoj zemlji.



"Puna autonomija univerziteta se brani njegovom depolitizacijom, ne brani se njegovom politizacijom. Mi želimo da postoji autonomija iz naučnoistraživačkog rada, autonomija predavanja, autonomija fakulteta u pogledu definisanja kriterijuma za izbor u zvanje saradnika i nastavnika. Mi smo spremni da stanemo iza univerziteta finansijski i institucionalno, kako god hoćete, i u pogledu uvođenja tehničkih inovacija i u pogledu međunarodne saradnje", naveo je ministar.



Stanković je rekao da bi država u nekim segmentima trebalo da postavi pitanje odgovornosti za one koji, kako je naveo, "drsko insistiraju na tome da uspostave jedinstvo između svog akademskog rada i dnevno-političkog delovanja".



Ministar je ukazao da se epilog politizacije vidi u negativnim trendovima - od smanjenog interesovanja za neke studijske grupe do problema koji će biti sa kadrom deficitarnim u pogledu nastavničkih zvanja na pet predmeta, a to su biologija, hemija, fizika, matematika i geografija.



Stanković je ukazao da je politizacija dovela i do smanjuja broja diplomiranih studenata.



Govoreći o tome šta je obeležilo godinu od kada je stupio na dužnost, Stanković kaže da je najvažnija bila borba za normalizaciju nastave na svim nivoima.



"Mislim da je bila vrlo intenzivna godina, da je prosveta bila u epicentru političkih dešavanja. Voleo bih da nije tako. Voleo bih da se prosveta bavi obrazovnim stvarima. Potreban nam je investicioni ciklus kada je reč o rekonstrukciji objekata na svim nivoima obrazovnog sistema. Potrebno nam je da pratimo tehnološki korak kada je reč o obrazovanju, digitalna transformacija obrazovanja, potreba veštačke inteligencije i robotike. Potrebni su nam novi planovi i programi koji će napraviti pre svega na nivou srednjeg obrazovanja neko funkcionalno znanje", rekao je on.



Govoreći o tragičnom gubitku života studentkinje na Filozofskom fakultetu, Stanković je naveo da su policija i tužilaštvo, u skladu sa zakonom, preduzeli istražne radnje, a da će Ministarstvo prosvete nakon tužilačke istrage, u skladu sa svojim ovlašćenjima, poslati prosvetnu inspekciju da se pozabavi bezbednosnim protokolima koji se odnose na zgrade visokoškolskih ustanova.



"Mi na to imamo zakonsko pravo, a s obzirom na ovaj incident, obavezu. To nije nikakva represivna mera. Inspekcija nije istražni organ. Inspekcija nema ovlašćenja da bilo koga smenjuje, inspekcija je ta koja utvrđuje činjenice i okolnosti, da li su i u kojoj meri pravilno postupali fakulteti kada je reč o bezbednosti i zdravlju na radu. Da li je i na koji način ova zgrada bila obezbeđena, kako i na koji način poštovan kućni red u toj zgradi, ko je za to bio odgovoran", rekao je Stanković.



Dodao je da je Ministarstvo prosvete na određene visokoškolske ustanove već poslalo službenike i da su oni na terenu.



"Mi imamo u planu da proverimo bezbednost na 250 visokoškolskih ustanova u Srbiji i da blagovremeno naložimo mere ukoliko pronađemo neke nepravilnosti. Ukoliko postoje učionice slične onim učionicama koje su postojale na Filozofskom fakultetu, a postojale su dve učionice koje se nisu koristile za obrazovne svrhe i koje su, kao što vidite, bile otvorene posle 22 sata, mi ćemo tražiti kao Ministarstvo preko prosvetne inspekcije da se tako nešto zatvori od strane dekana i da se vrati prvobitnoj nameni za obrazovanje i učenje", rekao je Stanković.