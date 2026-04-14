DALIBOR MARKOVIĆ PALMA NAKON RAZGOVORA SA ALEKSANDROM VUČIĆEM: Jedinstvena Srbija je za redovne izbore

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nastavio je danas konsultacije sa predstavnicima političkih stranaka, a u Predsedništvu Srbije danas je bila delegacija Jedinstvene Srbije na čelu sa potpredsednikom Daliborom Markovićem Palmom.

U delegaciji su bili i narodni poslanici Jedinstvene Srbije i potpredsednici stranke Zagorka Aleksić i Nenad Filipović.

Dalibor Marković Palma je u izjavi medijima, nakon konsultacija kod predsednika Srbije, rekao da je stav Jedinstvene Srbije da izbori treba da budu redovni.

- Želeo bih da iskoristim ovu priliku da građanima Srbije čestitam najveći hrišćanski praznik Vaskrs. Što se tiče konsultacija sa predsednikom Republike, mi smo predsedniku Republike Aleksandru Vučiću izneli stav Jedinstvene Srbije. Mi nismo za to da se u ovom trenutku raspišu vanredni parlamentarni izbori. Stava smo i mišljenja da izbori treba da budu onda kada za to dođe vreme, odnosno u terminu kada treba da budu raspisani parlamentarni izbori - izjavio je potpredsednik Jedinstvene Srbije Dalibor Marković Palma.

JEDINSTVENA SRBIJA NEĆE PODRŽATI ULAZAK U EU, AKO JE KOSOVO I METOHIJA USLOV

- Što se tiče Evropske unije, svakako smo za to da Srbija treba da sarađuje sa Evropskom unijom. Srbija je odavno trebala da bude član te evropske porodice, ali se stalno uslovi menjaju kada je u pitanju Srbija. Ono što Jedinstvena Srbija nikada neće podržati, a kada je u pitanju Evropska unija, ako to bude uslov, jeste da se oteta srpska teritorija Kosovo i Metohija proglasi nezavisnom državom. Jedinstvena Srbija za to nikada neće biti. Kažem i ponavljam, svakako smo za saradnju sa Evropskom unijom i mi smo odavno trebali da budemo član te evropske porodice, ali stalno se nešto menja - istako je Marković.

EKONOMIJA NAJVAŽNIJA – DVE NOVE FABRIKE U JAGODINI

- Što se tiče ekonomije, ekonomija je nešto što je najvažnije za Srbiju i mi treba da se borimo svi zajedno i jedinstveno. U Jagodini konkretno, otvara se nova fabrika nemačke kompanije Fišer, koja već posluje u Jagodini, a kroz 20- ak dana postavljamo kamen temeljac za još jednu fabriku, fabriku kompanije Merkuri, koja će se baviti proizvodnjom kamera za video nadzor - rekao je Dalibor Marković Palma.

Sa predsednikom Srbije danas su razgovarali i predstavnici Ruske stranke i stranke Zeleni Srbije.