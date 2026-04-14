Goci pozvao Vučića na debatu, predsednik Srbije kaže: 'Nisam i neću biti džak za udaranje'

"Želim da naglasim da dijalog podrazumeva uzajamno poštovanje. Nisam i neću biti "džak za udaranje“. Imam pravo, kao i svaki drugi učesnik u javnom prostoru, da na optužbe i napade odgovorim argumentima", rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić za "Blic".



On je to rekao komentarišući izjavu generalnog sekretara Evropske demokratske partije (EDP) Sandra Gocija, koji je Vučiću rekao da je "dosta s monolozima i pozvao ga na debatu na N1".

"Blic" je zatražio komentar od predsednika Vučića na ovaj napad Gocija.

- Izgleda da niste u potpunosti informisani - ja sam više puta jasno istakao da sam spreman za otvoren dijalog sa onima koji imaju drugačije mišljenje, i to baš na N1 televiziji, u formatu koji podrazumeva ozbiljnu i argumentovanu raspravu sa nekoliko sagovornika. Međutim, do sada nisam dobio poziv za takvu emisiju na N1. Nisam razumeo koliko si važan, inače bi ih zamolio da i tebe uvrste u spisak sagovornika. Ovom prilikom ih molim da isprave moju grešku i da, ukoliko do poziva dođe, pozovu i tebe - rekao je Vučić za "Blic" i dodao:

- Istovremeno, želim da naglasim da dijalog podrazumeva uzajamno poštovanje. Nisam i neću biti "džak za udaranje“ - imam pravo, kao i svaki drugi učesnik u javnom prostoru, da na optužbe i napade odgovorim argumentima".

Istakao je da "verujem da ćete, kao neko ko se zalaže za demokratske vrednosti, razumeti i prihvatiti takav princip."

U video poruci objavljenoj danas, Sandro Goci "Dosta je monologa, gospodine Vučiću, dođite na N1 i suočite se sa pravom debatom."

Stranka DP je na društvenim mrežama postavila video u kojem je upitala: "ko će biti sledeći autokrata koji će pasti posle Viktora Orbana, uz pominjanje nekoliko lidera uključujući predsednika Vučića".

"Blic" je zatražio komentar od predsednika Vučića na ovaj napad Gocija.

- Izgleda da niste u potpunosti informisani - ja sam više puta jasno istakao da sam spreman za otvoren dijalog sa onima koji imaju drugačije mišljenje, i to baš na N1 televiziji, u formatu koji podrazumeva ozbiljnu i argumentovanu raspravu sa nekoliko sagovornika. Međutim, do sada nisam dobio poziv za takvu emisiju na N1. Nisam razumeo koliko si važan, inače bi ih zamolio da i tebe uvrste u spisak sagovornika. Ovom prilikom ih molim da isprave moju grešku i da, ukoliko do poziva dođe, pozovu i tebe - rekao je Vučić za "Blic" i dodao:

- Istovremeno, želim da naglasim da dijalog podrazumeva uzajamno poštovanje. Nisam i neću biti "džak za udaranje“ - imam pravo, kao i svaki drugi učesnik u javnom prostoru, da na optužbe i napade odgovorim argumentima".

Istakao je da "verujem da ćete, kao neko ko se zalaže za demokratske vrednosti, razumeti i prihvatiti takav princip."

U video poruci objavljenoj danas, Sandro Goci "Dosta je monologa, gospodine Vučiću, dođite na N1 i suočite se sa pravom debatom."

Stranka DP je na društvenim mrežama postavila video u kojem je upitala: "ko će biti sledeći autokrata koji će pasti posle Viktora Orbana, uz pominjanje nekoliko lidera uključujući predsednika Vučića".

Autor: D.Bošković