Ana Brnabić o blokaderima: Ovo čovek ne bi mogao da izmisli...

Izvor: Pink.rs, Foto: TANJUG/ANA PAUNKOVIĆ ||

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić je na društvenoj mreži "Iks" reagovala na izjavu blokadera Vladimira Mrđaka koju je izneo na blokaderskoj N1 televiziji.

Naime, on je svojim govorom dokazao koliko su blokaderi kontradiktorni i neorganizovani, što je predsednica Skupštine vešto primetila.

- Tražili sednicu o poverenju vladi, sad se plaše da ćemo izglasati nepoverenje. Ovo čovek ne bi mogao da izmisli... Vidi se da pažljivo planiraju svaki svoj potez i da funkcionišu kao švajcarski sat - napisala je Brnabić uz tri emotikona koji plaču od smeha.

Autor: D.Bošković

