Selaković stigao u Specijalni sud: Nastavlja se suđenje u slučaju 'Generalštab'

Ministar kulture Nikola Selaković stigao je nešto pre 10 časova u Specijalni sud, gde je za danas zakazan nastavak suđenja optuženima u slučaju "Generalštab".

U ovom slučaju su, osim Selakovića, optuženi i sekretarka Ministarstva kulture Slavica Jelača, v.d. direktora Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture Goran Vasić i v.d. direktora Zavoda za zaštitu spomenka kulture grada Beograda Aleksandar Ivanović.

Na današnjem suđenju optuženi bi trebalo da iznesu odbranu, dok su na prethodnom suđenju, 4. februara, svi optuženi negirali krivicu.

Branilac optuženih Dragan Palibrk je na prethodnom suđenju predložio sudiji da odbije optužni predlog.

Selaković je 4. decembra saslušan u JTOK, a nakon saslušanja je istakao da je u tom slučaju reč o politički isfabrikovanim pričama blokadera u delu državnog sistema, u Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal (JTOK).

