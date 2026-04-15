Selaković stigao u Specijalni sud: Nastavlja se suđenje u slučaju 'Generalštab'

Izvor: Pink.rs

Ministar kulture Nikola Selaković stigao je nešto pre 10 časova u Specijalni sud, gde je za danas zakazan nastavak suđenja optuženima u slučaju "Generalštab".

U ovom slučaju su, osim Selakovića, optuženi i sekretarka Ministarstva kulture Slavica Jelača, v.d. direktora Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture Goran Vasić i v.d. direktora Zavoda za zaštitu spomenka kulture grada Beograda Aleksandar Ivanović.

Na današnjem suđenju optuženi bi trebalo da iznesu odbranu, dok su na prethodnom suđenju, 4. februara, svi optuženi negirali krivicu.

Branilac optuženih Dragan Palibrk je na prethodnom suđenju predložio sudiji da odbije optužni predlog.

Selaković je 4. decembra saslušan u JTOK, a nakon saslušanja je istakao da je u tom slučaju reč o politički isfabrikovanim pričama blokadera u delu državnog sistema, u Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal (JTOK).

POVEZANE VESTI

Politika

MINISTAR SELAKOVIĆ STIGAO U SPECIJALNI SUD: Počinje suđenje za slučaj 'Generalštab' - blokaderi, predvođeni Milivojevićem, divljaju ispred suda

Politika

'KATEGORIČKI IZJAVLJUJEM - NISAM KRIV' Ministar Selaković na suđenju za Generalštab odbio da se pozove na imunitet

Politika

PRETUČEN MINISTAR NIKOLA SELAKOVIĆ: Presreli ga, vređali i psovali, pa fizički napali! Lekari mu ukazuju pomoć

Politika

'ODMETNUTA KRIMINALNA GRUPA DOBILA JE NALOG SA STRANE!' Selaković raskrinkao blokadere u Tužilaštvu za organizovani kriminal: Ruše Vučića i Srbiju

Politika

SELAKOVIĆ O SRAMNOJ KARIKATURI LISTA DANAS: Protiv takvog kontejnersko-revolucionarnog duha boriću se dokle god mogu (FOTO)

Politika

'ČIST SAM PRED BOGOM I NARODOM, TU NEMA NIKAKVOG KRIVIČNOG DELA' Ministar Selaković izneo ŠOKANTNE podatke o ulozi BLOKADERA u slučaju Generalštab: Sv