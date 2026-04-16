'DUBOKO ME POTRESLA VEST' Premijer Macut uputio saučešće povodom dve tragedije u Turskoj

Izvor: Pink.rs/Beta, Foto: Tanjug/Rade Prelić ||

Premijer Srbije Đuro Macut uputio je danas saučešće predsedniku Turske Redžepu Tajipu Erdoganu, porodicama nastradalih i narodu Turske povodom dva tragična događaja koja su potresla tu zemlju.

Iz Vlade Srbije je saopšteno da je premijer naveo da ga je "duboko potresla vest o tragediji koja je zadesila prijateljsku Tursku".

Uputio je, u ime Vlade Srbije i svoje lično, najdublje saučešće turskom narodu i svima koji su izgubili najmilije.

"Duboko me je potresla vest o tragediji koja je zadesila prijateljsku Tursku. U ime Vlade Republike Srbije i u svoje lično ime, upućujem najdublje saučešće turskom narodu i svima koji su izgubili najmilije.

U mislima i molitvama ostajemo uz sve povređene i porodice koje se u ovim bolnim trenucima bore sa nenadoknadivim gubitkom. Uz vas smo u ovim teškim trenucima", navodi se u saučešću premijera Macuta.

Devet ljudi je poginulo, a 13 je ranjeno juče kada je učenik otvorio vatru u osnovnoj školi u Turskoj, objavio je ministar unutrašnjih poslova te zemlje, samo dan nakon što je u sličnom incidentu u drugom mestu ranjeno 16 osoba.

Autor: Pink.rs

