'SRBIJA DELI BOL I STOJI UZ SVE KOJI SU POGOĐENI OVIM GUBITKOM' Premijer Macut uputio saučešće premijeru Kanade zbog stravične masovne pucnjave u školi

Predsednik Vlade Srbije prof. dr Đuro Macut uputio je danas saučešće premijeru Kanade Marku Karniju, kao i građanima i porodicama stradalih u tragičnom događaju koji je potresao tu zemlju, uz poruku da Srbija deli bol sa narodom Kanade.

- Sa iskrenom tugom primili smo vest o ovoj strašnoj tragediji koja se dogodila u kanadskom gradu Tambler Ridžu u Britanskoj Kolumbiji, gde je u pucnjavi u srednjoj školi život izgubilo više osoba. Srbija deli bol sa narodom Kanade i stoji uz sve one koji su pogođeni ovim teškim gubitkom - navodi se u saučešću premijera Macuta.

On je poželeo brz i uspešan oporavak povređenima, saopštila je Kancelarija za saradnju s medijima Vlade Srbije. U srednjoj školi u gradu Tambler Ridž u Britanskoj Kolumbiji u utorak oko 13.20 sati po lokalnom vremenu dogodila se pucnjava u kojoj je ubijeno deset osoba, uključujući napadača, dok je najmanje 25 osoba povređeno.

Autor: Iva Besarabić