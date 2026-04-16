Spasić: Bedno je to što Ponoš, Grbović, Stefanović i Lazović zahtevaju sankcije srpskom narodu

Savet za monitoring, ljudska prava i borbu protiv korupcije Transparentnost osuđuje i zgražava se nad bednim zahtevima propalih političara i mrzitelja: Zdravkom Ponošem, Pavlom Grvobićem, Borkom Stefanovićem i Radomirom Lazovićem, koji obijaju pragove po evropskim ćumezima, traže sankcije za sprski narod, vređaju izbornu volju građana Srbije i zahtevaju da se novac poreskih obveznika preusmerava na tajkunsko-šolakove medije.

Mario Spasić, generalni sekretar Antikorupcijskog saveta, za medije je izjavio:

"Propali, političari u pokušaju i mrzitelji Ponoš, Grvobić, Stefanović i Lazović beskrupuloznom mržnjom prema sopstvenoj državi po evropskim ćumezima se sastaju sa kojekakvim evropskim propalicama i kuju planove za rušenje demokratski izabranih vlasti u Republici Srbiji", naveo je Spasić i dodao:

"I ne samo to, već od ovih mrzitelja srpskog naroda propali političari traže sankcije za sprski narod, vređaju izbornu volju građana Srbije i zahtevaju da se novac poreskih obveznika preusmerava na tajkunsko-šolakove medije, što je i bedno i jadno i po Srbiju opasno" - zaključio je na kraju Spasić.

