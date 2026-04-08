Spasić: Lažni sudija Majić poziva na prolivanje srpske krvi

Savet za monitoring, ljudska prava i borbu protiv korupcije Transparentnost najoštrije osuđuje beskrupulozno i ogoljeno pozivanje na brutalno nasilje od strane Miodraga Majića, lažnog sudije i političkog komesara nasilnih odreda koji su pucali na ljude, dolazili na kućne pragove, koji su gađali ljude kamenicama i topovskim udarima i koji su rušili zgrade državnih institucija.

Mario Spasić, generalni sekretar Antikorupcijskog saveta, za medije je izjavio:

"Citiram izjavu političkog komesara nasilnih odreda, Miodraga Majića:

"Nasilje ima i tu tendenciju da ono preuzme stvari. Neće još dugo, ako uopšte ova vlast i sada može da kontroliše to nasilje koje je uposlila u svom održanju vlasti. Na našu veliku žalost, verujem da ćemo biti svedoci sve strašnijih događaja, sve većih nesreća, krivičnih dela koje ćemo gledati na ulici. Preuzimanje pravde u svoje ruke od strane ljudi'. Ovo je doslovno rekao Majić. Ovo je poziv na beskrupulozno i ogoljeno nasilje koje blokaderi stalno pripremaju", naveo je Spasić i dodao:

"Lažni sudija Majić, koji je zadužen za podizanje morala nasilnih blokaderskih i tajnih odreda, šalje jasnu poruku da se može proliti srpska krv. Ovo je sudija Republike Srbije? U ime kog naroda on sudi? U ime onih čija će krv biti prolivena?" - upitao je na kraju Spasić.

Autor: Iva Besarabić