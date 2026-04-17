MASOVNO SE OTKAZUJU LETOVI: Cena kerozina otišla u nebo, poznate kompanije prekidaju saobraćaj

Izvor: Pink.rs, Foto: Pixabay.com/JoeBreuer ||

KLM i Lufthanza otkazuju letove.

Holandska avio-kompanija KLM je u četvrtak saopštila da će otkazati 160 letova u Evropi u narednom mesecu zbog rastućih cena goriva.

Holandski ogranak avio-grupe Er Frans KLM (AIRF.PA) je saopštio da su otkazivanja pogodila manje od 1% ukupnih evropskih letova.

KLM je takođe saopštio da ne doživljava nestašicu mlaznog goriva.

I Lufthanza otkazuje letove

I kompanija Lufthanza objavila je da obustavlja međugradskugradske linije. Svih 27 aviona biće prizemljeno od 18. aprila.

Odluka je doneta zbog rasta cena kerozina, kao i serije štrajkova pilota.

Od 8. aprila sindikati su obustavili rad u najgorim danima, zbog čega su otkazani brojni letovi.

Autor: Pink.rs

#KLM

#Lufthanza

#kerozin

#letovi

#otkazivanje

