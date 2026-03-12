Srbi masovno otkazuju letove za Dubai i Abu Dabi! A za OVE zemlje plaćaće se PENALI! Seničić otkrio detalje

Zbog ratnih sukoba na Bliskom istoku, srpski turisti masovno su počeli da otkazuju putovanja na destinacije koje bi potencijalno mogle da budu ugrožene ili se nalaze u blizini ratnog područja.

Direktor Jute, Aleksandar Seničić, potvrdio je da je situacija najnapetija kada su u pitanju Emirati i tranzitni letovi.

- Otkazuju se ona putovanja koja ne mogu da se realizuju. Pre svega mislim na Dubai, Abu Dabi i zemlje koje su direktno uključene u ratni sukob ili su u blizini. Ima zahteva i za otkazivanje nekih dalekih destinacija koje bi trebalo da idu preko tih aerodroma, pa je ljudima neizvesno i žele to da reše na vreme - rekao je Seničić za Telegraf.

Iako su pojedini turisti počeli da razmišljaju o otkazivanju putovanja, Seničić naglašava da neke popularne destinacije i dalje funkcionišu bez problema.

- Što se tiče Egipta, Tunisa i Turske to su zemlje koje su blizu, ali tamo naši turisti borave normalno. Ima poneko ko se raspituje da li može da se otkaže, ali tu sve zavisi od opštih uslova putovanja. Aerodromi normalno funkcionišu, ljudi borave na destinacijama, nije uvedeno vanredno stanje ni u jednoj od tih zemalja i nema osnova da se putovanje otkaže bez određenih penala - objašnjava on.

On je potvrdio da su Kipar i Egipat i dalje bezbedni za turiste i da turisti na Kipru nemaju nikakve probleme.

Autor: A.A.