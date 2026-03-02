'NE KREĆITE SAMI DO AERODROMA ILI U SUSEDENE ZEMLJE'! Evakuacija nemačkih turista sa Bliskog istoka trenutno nemoguća

Prema navodima Asošijeted presa, oko 30.000 nemačkih turista trenutno je zaglavljeno na Bliskom istoku zbog eskalacije sukoba i zatvaranja vazdušnog prostora. Turisti se nalaze na kruzerima, u hotelima ili na zatvorenim aerodromima i za sada ne mogu da se vrate u Nemačku.

Ministar spoljnih poslova Johan Vadeful izjavio je u nedelju uveče da vojna evakuacija u ovom trenutku nije moguća upravo zbog zatvorenog vazdušnog prostora.

On je naglasio da vlada razmatra alternativne načine kako bi pomogla građanima da se bezbedno vrate kući.

Nemačko turističko udruženje pozvalo je turiste da „hitnim postupkom ostanu u svojim rezervisanim hotelima“ i da „ne kreću sami do aerodroma ili u susednu zemlju“.