AKTUELNO

Svet

'NE KREĆITE SAMI DO AERODROMA ILI U SUSEDENE ZEMLJE'! Evakuacija nemačkih turista sa Bliskog istoka trenutno nemoguća

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug AP/Fatima Shbair, Tanjug AP/Altaf Qadri ||

Prema navodima Asošijeted presa, oko 30.000 nemačkih turista trenutno je zaglavljeno na Bliskom istoku zbog eskalacije sukoba i zatvaranja vazdušnog prostora. Turisti se nalaze na kruzerima, u hotelima ili na zatvorenim aerodromima i za sada ne mogu da se vrate u Nemačku.

Ministar spoljnih poslova Johan Vadeful izjavio je u nedelju uveče da vojna evakuacija u ovom trenutku nije moguća upravo zbog zatvorenog vazdušnog prostora.

On je naglasio da vlada razmatra alternativne načine kako bi pomogla građanima da se bezbedno vrate kući.

Nemačko turističko udruženje pozvalo je turiste da „hitnim postupkom ostanu u svojim rezervisanim hotelima“ i da „ne kreću sami do aerodroma ili u susednu zemlju“.

#Bliski istok

#Evakuacija

#nemci

POVEZANE VESTI

Svet

NOVA DRAMA U ABU DABIJU: Iranski dronovi pali kod kruzera sa 3.500 turista

Svet

TRI EVROPSKE SILE PRED UKLJUČENJEM U RAT PROTIV IRANA! Tramp otkrio koliko će TRAJATI NAPADI! Objavljen SNIMAK UBISTVA ajatolaha (FOTO+VIDEO)

Domaći

Sloba i Jelena Radanović zarobljeni na Maldivima, ne znaju kako će za Srbiju: Poznati par u kandžama vatrenog sukoba na Bliskom istoku!

Svet

'Amerika razmatrala sankcije zbog nadzora nad AfD'! Filip Gašpar: Ovo više nije unutrašnje nemačko pitanje, nego alarm za ceo Zapad

Svet

DUBAI U PLAMENU, U ABU DABIJU IMA MRTVIH! Turistički raj u grotlu rata: Rakete lete nebom dok se ljudi sunčaju, turističke atrakcije u plamenu

Svet

U TOKU EVAKUACIJA BURDŽ KALIFE! Omiljenje destinacije Srba mete NAPADA Irana - Tresu se Dubai i Abu Dabi, aerodrom PARALISAN (VIDEO)