U BEOGRAD SLETEO AVION IZ DOHE SA 250 DRŽAVLJANA SRBIJE: Evakuisani Srbi iz Katara, Kuvajta i Bahreina

Avion Katar ervejza iz Dohe sleteo je večeras u Beograd. To je prvi let posle gotovo tri nedelje prekida, zbog ratnog sukoba na Bliskom istoku.

Avion Boing 787-9 Drimlajner poleteo je iz Dohe u 16.10 po lokalnom vremenu, sa deset minuta zakašnjenja u odnosu na planirani polazak.

Ministarstvo spoljnih poslova Srbije nastavilo je evakuacione letove sa Bliskog istoka iz ratom zahvaćenih područja, rekao je državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova Damjan Jović i dodao da se danas iz Dohe evakuiše oko 250 državljana Srbije koji su se zatekli u Kataru, Kuvajtu i Bahreinu.

"Ovo je do sada najzahtevnija u logističkom smislu operacija koju smo sproveli. Tokom cele noći smo transportovali naše ljude i prevozili iz Bahreina i Kuvajta kroz Saudijsku Arabiju do Katara, vrlo složene procedure, ali evo svi smo se ukrcali", rekao je Jović.

Jović je istakao da će se danas oko 250 ljudi bezbedno vratiti u Srbiju i poručio da država brine o svojim građanima.

Prethodni let ove avio-kompanije za Beograd realizovan je 28. februara, neposredno pre eskalacije sukoba na Bliskom istoku. Tada je u srpsku prestonicu sleteo Airbus A320-232, registracije A7-AHT, na letu QR231, piše Aero.

Ovaj avion se i dalje nalazi na aerodromu Beograd (BEG), gde je prizemljen već 19 dana i od tada nije bio angažovan u saobraćaju.

Za sada nema informacija kada će katarska nacionalna avio-kompanija ponovo uspostaviti redovne letove između Dohe i Beograda, s obzirom na i dalje nestabilnu bezbednosnu situaciju u Zalivu i njen uticaj na avio-saobraćaj.

Autor: Iva Besarabić