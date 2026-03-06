I Srbi iz Katara, Bahreina, Kuvajta mole da se vrate: Oglasila se sekretarka Ministarstva spoljnih poslova

Državna sekretarka Ministarstva spoljnih poslova Nevena Jovanović rekla je da je do sada više stotina državljana Srbije prebačeno u Srbiju iz ratom zahvaćenih područja na Bliskom istoku.

Prema njenim rečima, očekuje se da će se avion "Er Srbije", koji je jutros odleteo, vratiti u kasnim večernjim satima u Srbiju i u njemu bi trebalo da bude oko 250 državljana.

"Naše ambasade imaju redovnu komunikaciju sa našim državljanima koji izražavaju želju da budu prebačeni u Republiku Srbiju. U ovom trenutku to je više hiljada ljudi. Najveći broj njih nalazi se u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, ostatak, odnosno par hiljada, nalazi se u zemljama koje sam pobrojala: Kataru, Bahreinu, Kuvajtu i Saudijskoj Arabiji", rekla je Jovanović.

Dodala je da se broj zahteva za evakuaciju, kako dani prolaze, smanjuje, što je rezultat uspešno organizovanih letova, kako od strane Vlade Republike Srbije, tako i komercijalnih letova koji su u prethodnim danima leteli iz Ujedinjenih Arapskih Emirata ka Republici Srbiji.

