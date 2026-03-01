AKTUELNO

Nevena Jovanović: Politička scena Srbije zaslužuje ozbiljnu raspravu, a ne uvrede

Državna sekretarka u Ministarstvu spoljnih poslova Nevena Jovanović navela je danas da politička scena Srbije zaslužuje ozbiljnu i odgovornu raspravu, a ne uvrede i doskočice koje urušavaju minimum političke kulture i dostojanstva.

Ona je navela da kada se političko delovanje, kao u slučaju narodnog poslanika i člana Stranke slobode i pravde (SSP) Branka Miljuša, svede na etikete poput "mašna-ministar", jasno je, kako je rekla, da je izostala suštinska argumentacija.

"U takvim istupima nema stvarne polemike o politici, već pokušaja da se ličnim i neukusnim kvalifikacijama potceni funkcija ministra spoljnih poslova i institucija koju on predstavlja. To nije doprinos javnoj debati, već pokazatelj odsustva ozbiljnih argumenata i svesti o težini izgovorene reči kada se govori o spoljnoj politici u složenom geopolitičkom trenutku. Stoga se s pravom gospodinu Miljušu može postaviti pitanje ko zapravo svojim istupima nanosi štetu ugledu države?", navela je Jovanovićeva na društvenoj mreži Iks.

Dodala je i da ministar spoljnih poslova Marko Đurić vodi aktivnu, principijelnu i odgovornu diplomatiju, zasnovanu na zaštiti državnih i nacionalnih interesa, doslednom poštovanju međunarodnog prava i jačanju međunarodnog položaja Srbije.

"Rezultati tog rada ogledaju se u intenzivnim bilateralnim kontaktima, prisustvu Srbije u ključnim međunarodnim forumima i uvažavanju koje naša zemlja i njen ministar uživaju u razgovorima sa partnerima širom sveta"', dodala je ona.

Jovanović je reagovala na izjavu poslanika SSP Branka Miljuša da je ministar spoljnih poslova Marko Đurić "mašna-ministar".

