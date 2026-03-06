Za put u Hrvatsku važi POSEBNO PRAVILO: Evo zbog čega je neophodan OPREZ

Državna sekretarka Ministarstva spoljnih poslova (MSP) Nevena Jovanović izjavila je da su države u uputstvima za putovanja, koja je obavio MSP, svrstavane na osnovu pažljivo odabranih kriterijuma, uvažavajući čitav niz faktora.

"Od sveukupne bezbednosne situacije u pojedinačnim zemljama, procene za rizike različitih vrsta, procene za mogućnost izbijanja ratnih dejstava, procene o mogućnosti različitih vrsta napada, uključujući terorističke, kao i sagledavanje svih potencijalnih incidenata sa kojima se strani državljani, uključujući i naše, mogu u određenim zemljama sresti", rekla je Jovanović za Javni servis.

Govoreći o "semaforu" za putovanja, odnosno o uputstvima za putovanja u svaku državu sveta, prema kojem su zemlje su podeljene u četiri kategorije, Jovanović je navela da kategorizacija ne nosi nikakvu vrstu političke poruke, ali da građanima Srbije treba da budu predočeni svi eventualni rizici na koje mogu naići i da budu upozoreni na eventualne incidente koji bi mogli da se dogode.

Osvrćući se na to što je Hrvatska u narandžastoj boji, rekla je da nije tajna da smo u prethodnom periodu bili suočeni sa ne malim brojem incidenata koji su bili usmereni prema našim državljanima, i uopšte prema pripadnicima srpskog naroda koji i živi u Republici Hrvatskoj.

"Mi smo prisustvovali i mogli da svedočimo različitim vrstama javnih manifestacija u kojima su upućivane poruke zasnovane na određenom stepenu govora mržnje, na antisrpskoj retorici", istakla je Jovanović.

Što se tiče uslova koje je potrebno ispuniti ne bi li Hrvatska bila uklonjena sa te liste, Jovanović navodi da se ne samo u slučaju Hrvatske, već u slučaju bilo koje druge države pomno prati bezbednosna situacija i da će lista biti revidirana kada se prilike poprave.

"Mi smo svakako, kada govorimo konkretno o slučaju Republike Hrvatske, uvereni da njihove vlasti imaju dovoljno snage da se sa ovim fenomenima suoče, koji nažalost nisu izolovani incidenti, već poprimaju oblik jednog organizovanog vida ponašanja usmerenog protiv pripadnika srpskog naroda i državljana Republike Srbije", istakla je Jovanović.

Ukazala je i na činjenicu da se ne suočava svaki državljanin Srbije sa neprijatnostima i incidentima prilikom putovanja u Hrvatsku, ali da Ministarstvo spoljnih poslova ne može da ne registruje incidente kojima su građani bili izloženi.

Među zemljama u koje se putovanje preporučuje uz dodatan oprez su Rusija i Albanija, što ne znači, kako je objasnila, da su te zemlje nebezbedne, već da treba obratiti posebnu pažnju prilikom planiranja putovanja.

Kada je u pitanju Rusija, ukazala je na složenu geopolitičku situaciju, rat u Ukrajini, ali i teškoće u funkcionisanju međunarodnog saobraćaja.

"Albanija, svakako nama bliska zemlja iz regiona, ali treba imati u vidu da se prilikom planiranja putovanja i u ovu zemlju obrati pažnja na različite regionalne izazove sa kojima se može biti suočen. Naravno, blizina prostora Kosova i Metohije takođe donosi eventualne rizike od pojačanih incidenata baziranih na etničkoj osnovi", navela je Jovanović.

Na listi zemalja za koje se putovanje preporučuje uz redovan oprez su i Turska i Crna Gora.

"Kada kažemo redovan nivo opreza, to znači da je situacija u pomenutim državama stabilna, ali naravno treba se obazirati prilikom planiranja putovanja na sve ono što čini pripreme za jedno međunarodno putovanje. Dakle, redovno praćenje informacija, upoznavanje sa lokalnim prilikama. Dakle, ništa što odskače od onoga kada se pripremate uobičajeno za bilo koje putovanje", objasnila je Jovanović.

Na konstataciju da je Turska u neposrednoj blizini ratne zone a da se ipak nalazi u zelenoj kategoriji, Jovanović je rekla da MSP pomno prati situaciju i da semafor nije nešto što je nepromenjiva kategorija.

"Svakako da ćemo nastaviti da veoma ažurno notifikujemo sve promene situacije u našem i najbližem okruženju i u zemljama širom sveta kako bismo dali građanima pravovremene i potpune informacije, a sve u cilju njihove zaštite i zaštite njihove bezbednosti", rekla je državna sekretarka.

Na "semaforu" zelena boja označava zemlje u koje je putovanje slobodno uz redovan oprez, žuta je za države u koje se može otići uz dodatne mere opreza, narandžastom bojom su obeležene zemlje za koje Ministarstvo preporučuje da se u njih putuje isključivo u slučaju krajnje potrebe, a crvena upozorava na zemlje u koje se odlazak pod bilo kakvim okolnostima ne savetuje.

