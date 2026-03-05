AKTUELNO

Društvo

NAREDNIH DANA JOŠ LETOVA SA BLISKOG ISTOKA! Ministar Đurić: Sutra se očekuje najmanje jedan avion iz UAE

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Tanjug /FOTO TANJUG ||

Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić izjavio je danas u Beogradu da se u narednim danima očekuje još letova za građane Srbije koji žele da se vrate iz ratom zahvaćenih zona na Bliskom istoku.

Posle sastanka sa generalnim sekretarom Saveta Evrope Alenom Barseom, Đurić je rekao novinarima da srpske vlasti pažljivo prate situaciju, sve institucije međusobno komuniciraju i savetuje građane da prate bezbednosne instrukcije.

Sutra se, dodao je on, očekuje najmanje jedan let iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Šef srpske diplomatije je osudio napad na partnere Srbije na Bliskom istoku.

Autor: Iva Besarabić

#Avioni

#Dubai

#Evakuacija

#Marko Đurić

#Ministar spoljnih poslova

#Turisti

POVEZANE VESTI

Politika

Đurić: U narednih desetak dana očekuje se sastanak Vučića i Makrona

Politika

Važno! Oglasio se srpski ministar spoljnih poslova o situaciji na Bliskom istoku

Politika

Potvrđeno strateško partnerstvo: Sastanak šefa srpske diplomatije i ambasadora UAE

Politika

MINISTAR ĐURIĆ U POSETI SAD: Planiran niz sastanaka sa američkim zvaničnicima

Politika

Đurić sa Grlić Radmanom: Dobrosusedski odnosi jedan od prioriteta spoljne politike Srbije (FOTO)

Politika

Srbija uputila protestnu notu Sarajevu: Ovo je razlog - Oglasio se Ministar Đurić