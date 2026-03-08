AKTUELNO

Avion iz Dubaija sleteo u Beograd

Izvor: Tanjug, Foto: Tanjug AP/Altaf Qadri ||

Avion kompanije Flajdubai, na redovnom letu iz Dubaija, sleteo je jutros u Beograd, a u večernjim satima očekuje se još jedan let iste kompanije.

Prema podacima sa internet sajta beogradskog aerodroma, let je obavljen avionom Boing 737 MAX 8, kapaciteta od 162 do 200 putnika.

Večeras u 21:25 se očekuje još jedan redovan dolazak Flajdubaija u Beograd.

Jedan avion Er Srbije u saradnji sa Ministarstvom spoljnih poslova poleteo je ovog jutra iz Beograda za Dubai radi evakuacije naših građana, a očekuje se da će se oko ponoći vratiti sa oko 260 srpskih državljana.

Autor: S.M.

