MINISTARKA MESAROVIĆ RASKRINKALA BRUTALNE LAŽI MARINIKE TEPIĆ: Građani više ne nasedaju na njene priče, davno je prepoznata kao lažov i prevarant

Na nove skandalozne napade Marinike Tepić na predsednika Srbije Aleksandra Vučića reagovala je i potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović.

-Marinika Tepić iznova i iznova objavljuje svoje besmislene optužnice koje su notorna glupost inspirisana lažima. Najpre se narod tome smejao, a sada više i ne prati gluposti osobe koja je davno prepoznata kao lažov i prevarant. Saglasni smo sa tim da su pravosudni organi odavno trebalo da ispitaju njene nezakonite radnje, a ne da danas ona deli moralne lekcije i promoviše optužnice koje sama piše. Ona je i davno potvrđeni egocentrik, pa čim nije u centru pažnje odmah se trudi da je privuče, ali kao po navici glupostima.Uposlenica Dragana Đilasa, osoba koja je kredibilitet davno izgubila, ako ga je ikada i imala… Fabrikovane afere koje u dokolici sama proizvodi i kojima sama kumuje su dokaz da Marinika Tepić nema pametnija posla, pošto je i propala političarka koja se dokazala jedino u čestim promenama stranačkog dresa, ali ne i u stvaranju nekog benefita za građane Srbije. Naprotiv, upamtili su je pokrajinski fondovi ali po lošem, po otimačini, korupciji i kriminalu- poručila je putem Instagrama Mesarović.

Ona je dodala da ne uzima usta Aleksandra Vučića, čoveka sa najvećim legitimitetom koji mu je narod dao, čoveku sa vizijom koji je preporodio ovu zemlju, dao nadu i šansu za bolju budućnost.

-Narod to zna, ceni i poštuje i narod zna, pamti i ne zaboravlja vlast Marinike Tepić i njenog gazde i zato nikada više neće dozvoliti da ih takvi vode- zaključila je.

Autor: D.S.