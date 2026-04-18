KRKOBABIĆ O SKANDALU U NOVOM SADU: To je maltretiranje običnog čoveka, država mora da zaštiti svakog pojedinca! (VIDEO)

Gostujući u "Novom jutru" na TV Pink, potpredsednik PUPS-a Solidarnost i pravda i šef poslaničke grupe Stefan Krkobabić prokomentarisao je incident u Novom Sadu, gde je stariji sugrađanin Mirko Pavlov bio izložen neprijatnostima i blokadi od strane demonstranata i neadekvatnom reagovanju pojedinih policajaca.

Nedopustivo ometanje slobode kretanja

Krkobabić je istakao da niko nema pravo da maltretira građane koji samo žele da žive svoj život i slobodno se kreću svojim gradom.

"Ovo što smo videli u Novom Sadu je direktan napad na dostojanstvo običnog čoveka. Nedopustivo je da se bilo ko, a naročito stariji ljudi, oseća ugroženo dok hoda ulicom. Država mora da garantuje red i mir, a ne da dopušta da manjina maltretira tihu većinu", bio je jasan Krkobabić.

Podrška Mirku Pavlovu

On je naglasio da je reakcija vrha države i poseta Miloša Vučevića porodici Pavlov pravi signal da niko nije sam pred nasiljem.

"Čovek je samo hteo da pređe ulicu. To je pravo svakog građanina. Mirko Pavlov je pokazao strpljenje i dostojanstvo, ali je poražavajuće da je doživeo takve neprijatnosti. Mi moramo da pokažemo da zakon važi za sve i da niko nije iznad slobode drugog čoveka", poručio je Krkobabić.

Sloboda govora nije nasilje

Krkobabić je zaključio da se politička borba vodi na izborima i u institucijama, a ne na ulici preko leđa običnih građana.

"Imate pravo da se ne slažete, imate pravo na protest, ali nemate pravo da blokirate život. To nije demokratija, to je pokušaj uvođenja haosa u kojem najviše ispaštaju oni najranjiviji", zaključio je Krkobabić.

Autor: D.S.