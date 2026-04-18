Dačić sa Karanom: Fokus na jedinstvenom i odgovornom delovanju u očuvanju mira

Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić sastao se u Banjaluci sa predsednikom Republike Srpske Sinišom Karanom, sa kojim je razgovarao o daljem jačanju sveukupnih odnosa Srbije i Republike Srpske i očuvanju stabilnosti u regionu.

Dačić i Karan su istakli da su veze srpskog naroda sa obe strane Drine trajne i čvrste, kao i da je njihovo unapređenje od posebnog značaja za budućnost i sigurnost čitavog regiona.

Posebno je naglašena važnost jedinstvenog i odgovornog delovanja u očuvanju mira, stabilnosti i institucionalne snage, kao temelja za dalji razvoj i napredak.

U tom kontekstu istaknuto je da su politička stabilnost, jasna vizija razvoja i odgovorna politika ključni preduslovi za očuvanje nacionalnih interesa.

Sagovornici su se saglasili da će Srbija i Republika Srpska nastaviti da produbljuju saradnju i međusobno poverenje, u duhu zajedništva i zaštite nacionalnih i državnih interesa, vodeći se principima stabilnosti, poštovanja i dugoročne vizije razvoja.

POVEZANE VESTI

Politika

DAČIĆ U BANJALUCI: Saradnja MUP-a Srbije i Srpske na vrhunskom nivou, sledi dodatno jačanje bezbednosti!

Politika

SRBI SU JEDAN, JEDINSTVEN POLITIČKI NAROD: Vulin se sastao sa Karanom i Kostreševićem uoči Svesrpskog sabora!

Društvo

Dačić na Danu policije u Banjaluci: Nastavite da budete bedem bezbednosti i stabilnosti Republike Srpske (FOTO)

Politika

Ministar Dačić razgovarao sa ambasadorkom Rumunije u Srbiji o jačanju policijske saradnje (FOTO+VIDEO)

Politika

Dačić se sastao sa ambasadorom Holandije: Razgovarali o jačanju bilateralnih odnosa i borbi protiv kriminala (FOTO)

Politika

Dačić u poseti Nigeru, sa predsednikom vlade te zemlje o jačanu saradnje