Dačić sa Karanom: Fokus na jedinstvenom i odgovornom delovanju u očuvanju mira

Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić sastao se u Banjaluci sa predsednikom Republike Srpske Sinišom Karanom, sa kojim je razgovarao o daljem jačanju sveukupnih odnosa Srbije i Republike Srpske i očuvanju stabilnosti u regionu.

Dačić i Karan su istakli da su veze srpskog naroda sa obe strane Drine trajne i čvrste, kao i da je njihovo unapređenje od posebnog značaja za budućnost i sigurnost čitavog regiona.



Posebno je naglašena važnost jedinstvenog i odgovornog delovanja u očuvanju mira, stabilnosti i institucionalne snage, kao temelja za dalji razvoj i napredak.

U tom kontekstu istaknuto je da su politička stabilnost, jasna vizija razvoja i odgovorna politika ključni preduslovi za očuvanje nacionalnih interesa.

Sagovornici su se saglasili da će Srbija i Republika Srpska nastaviti da produbljuju saradnju i međusobno poverenje, u duhu zajedništva i zaštite nacionalnih i državnih interesa, vodeći se principima stabilnosti, poštovanja i dugoročne vizije razvoja.

Autor: S.M.