'NAŠI PRECI NISU DALI ŽIVOTE UZALUD!' Vučić iz Donje Gradine: Više niko nikad genocid i teške zločine nad našim narodom neće činiti! (FOTO)

Aleksandar Vučić u Donjoj Gradini naglašava važnost očuvanja kulture sećanja na žrtve genocida i poručuje da Srbija uvek ostaje uz svoj narod.

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić održao je danas govor na obeležavanju Dana sećanja na žrtve zločina genocida NDH u koncentracionom logoru Jasenovac i njegovom najvećem stratištu u Donja Gradina.

- Ako mi ne budemo gradili kulturu sećanja, ako ne budemo čuvali uspomenu na naše stradale i ako ne budemo dovodili našu decu da uče istinu, ovde u Donjoj Gradini i budućem memorijalnom centru, niko to neće učiniti umesto nas - rekao je predsednik.

- Naši preci nisu dali svoje živote uzalud. Ova zemlja natopljena je krvlju nevinih i naša je obaveza da čujemo njen nemi vapaj i da na njega odgovorimo istinom, dostojanstvom i odgovornošću - dodao je.

On je istakao da mi znamo kolika je naša snaga, koliko su neki veći i snažniji od nas, ali i da će uvek svi drugi da imaju našu pruženu ruku.

- Ali neće više biti ni traktora, ni izbeglih Srba, niti će bilo ko, bilo kada, genocid i teške zločine nad našim narodom da čini. Srbija će biti uvek uz svoj narod. Živela Srbija! - zaključio je predsednik u svojoj najnovijoj objavi na Instagramu.

Autor: A.A.