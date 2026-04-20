DRŽAVA KOJA NE PAMTI PROŠLOST, NEMA BUDUĆNOST! Ibrahimović za Pink: Moramo biti mudri, živimo u teškim vremenima (VIDEO)

Savetnik potpredsednika Vlade Srbije i član Predsedništva SPS-a Ibro Ibrahimović kaže da je izuzetno važno negovati sećanje na žrtve, posebno kada imate stradanja kao što je imao naš narod u prošlosti.

- To se ne odnosi samo na Jasenovac, mnogo puta smo imali ogroman broj žrtava. Prvi svetski rat je primer koliko treba biti pažljiv i mudar, tada je stradala trećina najpotentnog stanovništva. Drugi svetski rat, Jasenovac i sva mučenja devedesetih...Država koja ne pamti prošlost, nema nikakvu budućnost - rekao je Ibrahimović za Pink.

On je dodao da moramo voditi računa jer živimo u teškim vremenima.

- Imamo otvoren problem na Kosovu i Metohiji, neprestane provokacije da uđemo u sukob. Kada je reč o Republici Srpskoj živimo u ne baš prijateljskom okruženju. Moramo biti mudri - istakao je Ibrahimović.

Govoreći o situaciji na KiM, ocenio je da Kurti koristi svaku situaciju da jednostranim odlukama izvrši snažan pritisak na srpsko stanovništvo, na svakoga ko misli drugačije, pa čak i pojedine Albance.

- Tamo imamo kontinuitet politike čiji je osnov proterivanje Srba sa KiM. Politička, društvena, institucionalna kriza koja postoji na KiM će se verovatno završiti novim izborim, a to Srbima donosi nove nemire - dodao je Ibrahimović.

Autor: S.M.