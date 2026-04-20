AKTUELNO

Politika

PETAR PETKOVIĆ OŠTRO ODGOVORIO PREMIJERU LAŽNE DRŽAVE: Kurti uslovljava dijalog, ruši dogovore iz Brisela i Srbima uskraćuje osnovna prava

Izvor: Kurir, Foto: Kosovo online ||

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković oštro je reagovao na izjavu premijera lažne države Aljbina Kurtija da Srbija nije odustala od destabilizujućih pokušaja, osvrnuvši se na rad bezbednosnih organa na severu Kosova.


- Kurti radi sve suprotno stabilizaciji prilika na KiM. On uslovljava dijalog, ruši dogovore iz Brisela, Srbima uskraćuje prava, zabranjuje srpsku robu, maltretira naš narod. O tome svedoče 742 etnička incidenta i 4.748 dana kako nije fomirana Zajednica Srpskih opština. Kurti je faktor destabilizacije na KiM! - naveo je Petković na Iksu.


Kurti je, podsetimo, pozdravio nedavno hapšenje Stefana Radulovića, kojeg specijalno tužilaštvo u Prištini dovodi u vezu sa slučajem Banjska.

