PETAR PETKOVIĆ OŠTRO ODGOVORIO PREMIJERU LAŽNE DRŽAVE: Kurti uslovljava dijalog, ruši dogovore iz Brisela i Srbima uskraćuje osnovna prava

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković oštro je reagovao na izjavu premijera lažne države Aljbina Kurtija da Srbija nije odustala od destabilizujućih pokušaja, osvrnuvši se na rad bezbednosnih organa na severu Kosova.



Kurti radi sve suprotno stabilizaciji prilika na KiM, uslovljava dijalog, ruši dogovore iz Brisela, Srbima uskraćuje prava, zabranjuje 🇷🇸 robu, maltretira naš narod. O tome svedoče 742 etnička incidenta i 4748 dana kako nije fomirana ZSO. Kurti je faktor destabilizacije na KiM! https://t.co/EAXDnFFkdl — Петар Петковић (@PetkovicPetar) 20. април 2026.



Kurti je, podsetimo, pozdravio nedavno hapšenje Stefana Radulovića, kojeg specijalno tužilaštvo u Prištini dovodi u vezu sa slučajem Banjska.

Autor: D.Bošković