Petković: Kurti privođenjem direktora zdravstva i prosvete zastrašuje srpske birače pred izbore 7. juna

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković oštro je reagovao na privođenje direktora zdravstvenih i prosvetnih institucija Republike Srbije sa prostora centralnog Kosova i Metohije, ocenivši da je to pokušaj Aljbina Kurtija da izvrši nedopustiv pritisak i zastrašivanje srpskih birača.

Kako se navodi u saopštenju Kancelarije za KiM, Petković je naglasio da Kurti ove poteze vuče kako bi "progurao svog miljenika Nenada Rašića na predstojećim izborima". On je dodao da Kurti ponovo izaziva krize i tenzije na terenu, vodeći političku kampanju preko leđa srpskog naroda jer svojim biračima nema šta drugo da ponudi.

Hitno obavešteni međunarodni predstavnici

O ovom, kako navodi, protivpravnom i neosnovanom kidnapovanju srpskih zdravstvenih i prosvetnih radnika, Beograd je odmah obavestio sve relevantne međunarodne predstavnike.

Zahtev za reakciju: Kancelarija za KiM obavestila je i posrednika u dijalogu Beograda i Prištine, zahtevajući njihovo hitno angažovanje kako bi se zaustavilo bezaklje Prištine.

Petković se u saopštenju osvrnuo i na ulogu Nenada Rašića, navodeći da je pokazao "koliki je sluga Prištine" i da će za svoja nedela odgovarati u skladu sa zakonom, zajedno sa svima koji su mu u tome pomogli.

Odgovor srpskog naroda na izborima

U Gračanici je privedeno petoro Srba pod sumnjom za navodno krivično delo "kršenje slobodnog opredeljenja birača", a nakon tvrdnji ministra u tehničkom mandatu Nenada Rašića o navodnim pretnjama pred izbore zakazane za 7. jun.

Direktor Kancelarije za KiM poručio je da ove akcije neće uroditi plodom i da pritisci samo pojačavaju otpor naroda.

"Srpski narod će Aljbinu Kurtiju na izborima 7. juna odgovoriti još većom slogom i jedinstvom i još snažnijom srpskom pobedom", zaključio je Petković, podsećajući da je srpski narod kroz istoriju pokazao da je najjači upravo onda kada je to najpotrebnije.



Autor: D.S.