Pantić Pilja: Izbori na Kosovu bili unapred režirana politička operacija sa ciljem da se eliminiše Srpska lista

Na sednici Parlamentarne skupštine Saveta Evrope u Strazburu, tokom debate o izveštaju posmatrača izbora za Skupštinu Kosova održanih 28. decembra 2025. godine, članovi delegacije Srbije ocenili su da izborni proces nije bio demokratski i ukazali na, kako tvrde, brojne nepravilnosti i pritiske.

Šefica srpske delegacije Biljana Pantić Pilja istakla je da je izborni proces bio unapred režirana politička operacija.

„Izbori na Kosovu i Metohiji bili su sve samo ne demokratski. To je bila unapred režirana politička operacija sa jasnim ciljem, da se eliminiše Srpska lista kao jedini legitimni i autentični predstavnik srpskog naroda. Aljbin Kurti je sistematski sprovodio opstrukcije usmerene na zabranu političkog delovanja Srpske liste. Tek nakon silnih žalbi i pritisaka iz Evrope, Centralna izborna komisija bila je prinuđena da donese odluku kojom se omogućava verifikacija liste“, navela je Pilja.

Kako je objasnila, nema reči o demokratskom procesu izbora na Kosovu i podsetila da je 109 ljudi uhapšeno zbog izbornih manipulacija.

„Uprkos svim zastrašivanjima i izbornom inženjeringu, Srpska lista je osvojila 10 mandata, ali je ponovo, kao i prošli put, Kurti oteo mandat Srpskoj listi. Ovi izbori će ostati zabeleženi kao primer kako se demokratska forma koristi da bi se ukinula suština, a suština je pravo srpskog naroda na Kosovu i Metohiji da ima svoje legitimne predstavnike“, rekla je.

Pilja je istakla i da su izbori održani u uslovima teškog i kontinuiranog nasilja nad srpskim narodom.

„Od Kurtijevog dolaska na vlast, nad Srbima je zabeleženo više od 700 etnički motivisanih napada. Rezolucija 1244 UN se ne poštuje, Briselski sporazum se ne poštuje, Zajednica srpskih opština je samo slovo na papiru već 13 godina. Odbranom srpskog naroda na Kosovu i Metohiji brani se međunarodno pravo i Povelja UN. Rekli smo vam da ste svojim nepoštovanjem međunarodnog prava otvorili Pandorinu kutiju. Međunarodno pravo važi za sve – i za Srbiju, i za Dansku i za Ukrajinu, za sve zemlje bez izuzetka. Bojim se da vi to još niste shvatili, da su nas do svih ovih sukoba danas doveli dvostruki standardi“, rekla je Pilja.

Aleksandar Mirković, član delegacije Srbije u PSSE, istakao je da izbori na Kosovu nisu bili demokratski proces, već su bili, kako je rekao, „spremljena politička operacija sa ciljem da se uništi Srpska lista, jedina legitimna i autentična lista Srba“.

„Uprkos svim pritiscima, pretnjama i opstrukcijama, Srpska lista je pobedila u svim srpskim većinskim oblastima, obezbedivši više od 42.000 glasova. Prema jasnim izbornim pravilima, ovaj rezultat je značio osvajanje svih deset garantovanih mandata za Srpsku listu u parlamentu. Međutim, Kurti pravi politički inženjering i oduzima jedan mandat Srpskoj listi, kroz kontingent albanskih glasova“, naveo je Mirković.

Ovi glasovi, kako je dodao, došli su iz oblasti gde praktično nema Srba, uključujući mesta iz kojih su Srbi etnički proterani 1999. godine.

„Ti glasovi su otišli Kurtijevom satelitu, Nenadu Rašiću. Izbori na Kosovu i Metohiji odvijaju se pod teškim i kontinuiranim nasiljem protiv srpskog naroda. Otkako je Kurti došao na vlast, bilo je više od 700 etnički motivisanih napada na Srbe. Ovi napadi uključuju napade na srpsku decu, porodice i objekte Srpske pravoslavne crkve, bez adekvatnog odgovora međunarodne zajednice ili institucija u Prištini.“

Politika dvostrukih standarda i nepoštovanje međunarodnog prava, dodao je Mirković, ne dovode do mira, već produbljuju sukob.

„Rekao sam vam da ste otvorili Pandorinu kutiju nasilnim menjanjem granica moje zemlje, Srbije, gazeći Povelju UN i ne poštujući suverenitet i teritorijalni integritet moje zemlje. Tada vam nije bilo stalo. Sada ste u panici, ponavljate moje reči, pitajući se ko će biti sledeći. Žao mi je što ćete shvatiti na teži način da smo bili u pravu o istorijskoj nepravdi koju ste prouzrokovali mom narodu. Ali mi je drago što se podrška lažnoj državi Kosovo sada vraća vama kao bumerang, brže nego što sam očekivao. Ponoviću još jednom: Kosovo je Srbija. Ako to za vas nije, onda nemate pravo da plačete nad sudbinom drugih zemalja koje bi mogle biti nasilno lišene svoje teritorije“, zaključio je Mirković.

Delegacija Skupštine Kosova, koju predstavljaju Ardijan Golja i Emilija Redžepi, prisustvuje zasedanju Parlamentarne skupštine Saveta Evrope u Strazburu, koje traje do 24. aprila.

CIK je 10.decembra odbio da verifikuje kandidate Srpske liste za parlamentarne izbore koji su bili zakazani za 28. decembar 2025. godine. Usledile su reakcije od strane međunarodne zajednice, Srpska lista je podnela žalbu, koju je Panel za izborne žalbe i predstavke usvojio.

Autor: D.S.