Blokaderi poručuju: Doživotno ćemo maltretirati Beograd i celu Srbiju, jer nas ne žele za vlast (VIDEO)

Blokaderi su odustali od izbora, barem se tako čini ako se oslonite na najave njihovih predstavnika u medijima, koji tvrde da nisu spremni. Ipak, nisu odustali od blokiranja ulica, što mnogi više ne umeju da objasne ni da razumeju.

Snimak koji su čitaoci Informera poslali na adresu redakcije pokazuje malu grupu "blokadera" na raskrsnici Bulevara kralja Aleksandra i Beogradske ulice.

Blokaderi ovakvim akcijama kao da poručuju da će stalno ometati građane koji idu na posao, po decu, da se sastanu sa prijateljima, na pijacu ili bilo kojim drugim povodom u grad, pa zbog obustave saobraćaja moraju da idu peške.

Takođe se stiče utisak da ne vode dovoljno računa o starijim ili slabije pokretnim sugrađanima.

Autor: Iva Besarabić