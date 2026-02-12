Meci postali ćorci: Dača i Sofija promeni ploču, ipak nema nikakvih tajni.... (VIDEO)

Odustali od rata!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca" voditeljka Maša Mihailović pročitala je pitanje koje je bilo za Tanju Boginju.

- Zašto misliš da se Anđelo šlihta Maji? - glasilo je pitanje.

- Mislim da su nešto imali spolja. Anita je to iznela, a tako je rekla i za Filipa i bila je istina - rekla je Boginja.

Naredno pitanje bilo je za Milenu Kačavendu.

- Kačavenda, da li će Sofija da ćuti o Dači do kraja? - glasilo je pitanje.

- Verujem da hoće i ne mislim da će to da se nastavi. Ja ne mislim da bilo ko tu ima lođe mišljenje - rekla je Milena.

- Poiveravali smo se o nekim stvarima, o našim porodicama i ja nemam tajnu koja bi mene mogla da ugrozi. Ja sam njoj rekao da mi tata nije dao da idem u "Narod pita", nije mi dao da uđem u ovu sezonu, mama je plakala i takve stvari sam joj pričao. Isto tako je bilo i sa njene strane. Ima tu i dubljih odnosa, ali ko to želi da sluša? Hteo sam sad samo da je pitam ko joj baca prašinu na vezu? - pričao je Dača.

- Niko - rekla je Sofija.

- Upravo tako. Nikad nisam video da Terza gleda neku drugu devojku. To je najbolja rijaliti fora optužiti za nešto da bi sakrio šta si radila. Ti sama sebi praviš smicalice u vezi jer ti je dosadno - dodao je Dača.

Autor: A. Nikolić