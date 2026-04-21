VUČIĆ RAZGOVARAO SA MAĐARSKIM NOVIM PREMIJEROM PETEROM MAĐAROM Evo koje su teme bile ključne! (FOTO)

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić imao je danas razgovor sa novoizabranim premijerom Mađarske, Peterom Mađarom.

- Čestitao sam Peteru Mađaru na izbornoj pobedi. Imali smo važan, dobar i sadržajan razgovor o ključnim temama za dalje unapređenje sveukupnih srpsko-mađarskih odnosa.

Razmotrili smo i neka od ključnih energetskih i drugih pitanja od značaja za dalji razvoj odnosa između naših zemalja, stabilan razvoj, sigurnije snabdevanje i snažnije regionalno povezivanje.

Razmenili smo mišljenja i o položaju srpske i mađarske manjine u našim zemljama, kao i o EU putu Srbije. Uputio sam poziv Peteru Mađaru da poseti Srbiju - napisao je predsednik uz objavu.

POVEZANE VESTI

Politika

'NAŠE JEDINICE PRONAŠLE SU EKSPLOZIV RAZORNE MOĆI' Vučić hitno razgovarao sa Orbanom: Sve pronađeno u blizini gasne infrastrukture

Politika

PREDSEDNIK VUČIĆ RAZGOVARAO SA ORBANOM: Dogovorili smo skoro viđenje i dalje ubrzavanje saradnje Srbije i Mađarske u svim sferama

Svet

Zelenski spreman da se sastane sa Mađarom: Evo od čega zavisi kad će doći do njihovog susreta

Politika

'PONOSAN NA ČINJENICU DA U PREMIJERU ORBANU IMAMO ISKRENOG PRIJATELJA' Predsednik Vučić se oglasio iz Budimpešte posle sastanka s mađarskim premijerom

Politika

VUČIĆ SE SASTAO SA ORBANOM: Danas imamo celodnevne konsultacije u Beogradu i vodimo strateški dijalog o četiri važne teme (FOTO)

Politika

Vučić razgovarao sa Orbanom o aktuelnim dešavanjima u svetu