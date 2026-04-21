NOVO LICEMERJE! Za N1 normalno da Mađar smenjuje sudije, kada Srbija traži da rade po zakonu to je - mešanje u pravosuđe

Blokaderski mediji N1 pokazao je novo licemerje.
Naime, oni su preneli vest kako je Peter Mađar dao "ultimatum predsedniku i sudijama da podnesu ostavke."
"Budući premijer Mađarske Peter Mađar dao rok predsedniku zemlje i sudijama na najvišim položajima da sami podnesu ostavke. U suprotnom kaže očekuje ih smena," navode blokaderski mediji.
Ne smeta N1 kada Mađar postavi ultimatum sudijama. To je na N1 normalna vest.
21. април 2026.
A kad vlast u Srbiji samo traži da sudije rade po zakonu i kad javnost traži da se sprovodi zakon prema blokaderima, onda to blokaderska N1 naziva "mešanjem u nezavisno pravosuđe."
Nije ni čudo šta sve mogu da izgovore da ni ne pocrvene kada se zna za koga rade, i zbog čega.
Autor: Pink.rs