NOVO LICEMERJE! Za N1 normalno da Mađar smenjuje sudije, kada Srbija traži da rade po zakonu to je - mešanje u pravosuđe

Blokaderski mediji N1 pokazao je novo licemerje.

Naime, oni su preneli vest kako je Peter Mađar dao "ultimatum predsedniku i sudijama da podnesu ostavke."

"Budući premijer Mađarske Peter Mađar dao rok predsedniku zemlje i sudijama na najvišim položajima da sami podnesu ostavke. U suprotnom kaže očekuje ih smena," navode blokaderski mediji.

Ne smeta N1 kada Mađar postavi ultimatum sudijama. To je na N1 normalna vest.

A kad vlast u Srbiji samo traži da sudije rade po zakonu i kad javnost traži da se sprovodi zakon prema blokaderima, onda to blokaderska N1 naziva "mešanjem u nezavisno pravosuđe."

Nije ni čudo šta sve mogu da izgovore da ni ne pocrvene kada se zna za koga rade, i zbog čega.

Autor: Pink.rs