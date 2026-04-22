JOVANOV ODBRUSIO OPOZICIJI: Ćutali ste kao zaliveni na svaku uvredu ovim ženama koje sede ovde iza mene! Pa što ne ćutite onda i sad? Dokle bre to vaše licemerje?

Šef poslaničke grupe Milenko Jovanov odgovorio je danas u Skupštini Srbije na sramne napade dela opozicije.

- Nisam rekao nikakvu mizoginu izjavu, nego ste vi imputirali da sam ja rekao mizoginu izjavu, ja merio, nisam ja merio ništa. Drugo, ćutali ste kao zaliveni na svaku uvredu ovim ženama koje sede ovde iza mene. Pa što ne ćutite onda i sad? Dokle bre to vaše licemerje? Da ste jednom osudili napad na žene koje sede ovde, imali biste legitimitet da govorite i da uperite prstom u mene i za ono što nisam rekao? Ma nemoj. A ko je reagovao od vaših ovih nevladinih organizacija, feministkinja i ostalih koje ste angažovali sada, kao da me briga šta će oni da kažu, pošto na žeton radite? Ne govorimo o njima, govorimo o tebi. Jer ja kažem, vi ste ih angažovali, jer vidim kako ste ih angažovali. Zašto ste ćutali kada je ovde prisutni poslanik vređao jednu polaznicu VSBO? Na najgori, odvratan i mizogini način - rekao je Jovanov, pa dodao:

E, to je bila mizoginija. Zašto ste ćutali kada je ovde predsednik Demokratske stranke groktao, dahtao kada je Nevena Đurić dobila reč? To ste sve prećutali? To vas ne interesuje? Jer to su „ćaći i žene“, pa može šta hoće. Ćutali ste kada je ovde ubijena Jasmina Obradović? Ćutali ste kada je umalo izgubila dete Sonja Ilić? Sve ste prećutali? Dajte mi, pokažite mi, demantujte me konkretno, evo.

Pokažite mi gde ste reagovali, gde ste osudili to nasilje? Nigde. Nigde. Nigde. Nigde. I zato vam kažem, nemojte mi pripisivati ono što ne postoji. Uzgred, ti mediji vaši, koji to predvode, je l’ mizoginija kada su mene na konferenciji za novinare pitali zašto žene iz Srpske napredne stranke dolaze sa otvorenim sandalama na sednice? Je l’ to mizoginija? Jer po logici koju ste vi rekli – jeste.

- Pa što to niste osudili? Eno vam na Novom Beogradu. Eno vam na Novom Beogradu. Ova što sad dobacuje, ova iz Morovića što dobacuje, a znate šta je rekla kad je groktao Srđan Milivojević? Kaže: „Pa nemojte, on se tamo oduševio.“ On se obradovao, izvinjavam se. On se tako obradovao. E, je l’ to sad ta mizoginija? Molim? Nije. Ne, ajde da pitate tadašnjeg predsednika skupštine. Pitajte tadašnjeg predsednika skupštine - rekao je Jovanov.

Pitajte tadašnjeg predsednika skupštine. To je bilo u prošlom mandatu. Dakle, ajmo dalje. Ajmo dalje. Ajmo dalje. Dakle, ništa niste osudili.

Znači, selektivno se bavite tom temom. Selektivno se bavite tom temom da biste mene diskvalifikovali. Pa ne možete mene vi da diskvalifikujete ni cela ta bulumenta nevladinih organizacija. Mene apsolutno ne zanima šta vi radite. Mene ne interesuje to, rekao je Jovanov.