OSTALA SAMO HRPA ŠUTA: Pogledajte kako uzgledaju srušene garaže Srba u Severnoj Mitrovici (FOTO)

U severnom delu Kosovske Mitrovice jutros je, uz asistenciju prištinske policije i prisustvo teške mehanizacije, izvršeno rušenje više od 23 garaže u neposrednoj blizini pritvorskog centra. Akcija je sprovedena rano ujutru, a na licu mesta bili su prisutni i pripadnici EULEX-a, kao i italijanski karabinjeri.

Povod za rušenje je tvrdnja preduzeća Trepča jug da su objekti u njihovom vlasništvu, dok vlasnici garaža ističu da poseduju svu potrebnu dokumentaciju o imovinskim pravima. Kancelarija za Kosovo i Metohiju ocenila je ovaj čin kao bespravno rušenje kojim se direktno ugrožavaju egzistencijalna prava srpskog naroda, naglašavajući da je akcija izvedena bez obaveštavanja legitimno izabranog lokalnog rukovodstva.

Iz Kancelarije dodaju da izgovori o vlasništvu prištinske kompanije nisu u skladu sa realnošću, jer su pojedini objekti sagrađeni pre više od pet decenija. Činjenica da je akcija izvedena na prepad, u ranim jutarnjim satima, prema njihovim rečima ukazuje na jasnu političku pozadinu i pokušaj obespravljivanja Srba na ovom prostoru.

Opština Severna Mitrovica saopštila je da je o događaju saznala od zabrinutih građana, optuživši policiju da je rušenje počela tri sata ranije nego što je korisnicima prvobitno najavljeno. Opštinske vlasti ističu da policija u ovom slučaju nastupa kao izvršna vlast, što je u isključivoj nadležnosti lokalne samouprave, te pozivaju međunarodnu zajednicu da hitno reaguje i spreči oduzimanje zakonskih ovlašćenja opštine.

Autor: Pink.rs