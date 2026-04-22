SRBI NA NOVIM MUKAMA: Srušene garaže u Severnoj Mitrovici čiji su oni vlasnici, ostala samo hrpa šuta (FOTO)

Nešto pre sedam časova jutros počelo je rušenje garaža koje se nalaze u blizini pritvorskog centra u Severnoj Mitrovici, čiji su vlasnici Srbi. Na terenu su i dalje radnici, kamioni i bageri koje obezbeđuje kosovska policija.

Policija je prethodno juče postavila žutu traku i najavila rušenje obih objekata. Kao razlog za rušenje navedena je bezbednost pritvorskog centra.

Privatni objekti koji se nalaze uz samu ogradu zatvora nisu predmet rušenja.

Rušenje prate karabinjeri i Euleks. Na licu mesta je i šef operative KP za region Sever Petrit Fejza, koji nije želeo da da izjave medijima.

Stigao je i inspektor opštine Severna Mitrovica Veljko Orlović u čijoj nadležnosti je rušenje. Opštinska inspekcija, međutim, nije odobrila rušenje.

Zemljište na kom se nalaze sada već porušeni objekti pripada preduzeću Trepča jug.

Reč je o garažama čijim je vlasnicima u februaru, a onda i u martu, Trepča jug dostavila upozorenje pred rušenje, tvrdeći da se njihovi objekti nalaze na zemljištu koje pripada tom kombinatu.

Vlasnici, na drugoj strani, tvrde da imaju sve papire za ove objekte.

„Bili smo u policiji, predali smo papire, svi ovde posedujemo papire. Ove garaže su ovde 62 godine, neko ima iz 1987, neko ima iz šezdeset i neke…Svi imamo papire“, izjavio je sinoć za Kosovo onlajn Nemanja Jović, vlasnik jedne od garaža koji je došao do svog objekta kada je policija juče postavila žutu traku.

