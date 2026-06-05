NOVI TEROR NAD SRBIMA: Kurtijeva policija uhapsila gradonačelnika Severne Mitrovice Milana Radojevića i predsednika opštine Ivana Zaporožca (VIDEO)

Opštinska inspekcija Severne Mitrovice izašla je danas oko 10 časova na lokaciju na kojoj se nalazi znak „Volim Mitrovicu“ s namerom da ga ukloni, a Kosovska policija privela je gradonačelnika Severne Mitrovice Milana Radojevića i predsednika Skupštine opštine Severna Mitrovica Ivana Zaporošca.

Ispred stanice u Severnoj Mitrovici u koju su dovedeni Zaporožac i Radojević okupili su se članovi Srpske liste.

U stanicu je stigao i advokat Predrag Miljković koji će zastupati privedene.

Do privođenja i intervencije Kosovske policije je došlo kada je gradonačelnik Radojević pokušao crvenim sprejom da prefarba srce koje je zelene boje, i policija je tada odgurnula gradonačelnika Severne Mitrovice.

„Šta može da se očekuje, svašta. Kao što vidite, guraju i vuku za ruku“, rekao je Radojević dok su ga policajci vodili ka automobilu.

O planiranom uklanjanju znaka, u skladu sa zakonskom procedurom, obaveštena je i policija, koja je i tokom prethodne akcije zamene ovog obeležja pružala asistenciju firmi angažovanoj na njegovoj zameni.

Na terenu se nalazio i kamion firme koju je angažovala opština, a koji bi trebalo da bude korišćen za uklanjanje slova sa konstrukcije.

Bio je prisutan veliki broj policijskih službenika, kako u uniformama, tako i u civilu, uz prisustvo više policijskih vozila.

Znak na kojem je ranije ćirilicom pisalo „Ja volim Kosovsku Mitrovicu“ uklonjen je 2. oktobra prošle godine uz asistenciju Kosovske policije.

Umesto njega, istog dana postavljen je znak na latinici na kojem piše samo „Mitrovica“, uz srce zelene boje.

Autor: A.A.