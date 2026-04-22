'OČIGLEDNO JE NAMERA POLICIJE BILA DA TO UČINI NA PREVARU' Opština Severna Mitrovica: Nismo konsultovani o rušenju garaža

Opština Severna Mitrovica obaveštava javnost da je isključivo putem obraćanja zabrinutih građana upoznata sa namerom da se danas u 10 časova pristupi rušenju garaža koje se nalaze na teritoriji opštine Severna Mitrovica.

Opština Severna Mitrovica saopštila je povodom rušenja garaža na njenoj teritoriji da Opština u vezi sa ovim pitanjem nije bila zvanično informisana, niti konsultovana, i da policija u ovom slučaju nastupa kao izvršna vlast.

Istovremeno je pozvala međunarodnu zajednicu da hitno reaguje i spreči uspostavljanje presedana kojim se arbitrarno oduzimaju osnovna ovlašćenja Opštine.

„Opština Severna Mitrovica obaveštava javnost da je isključivo putem obraćanja zabrinutih građana upoznata sa namerom da se danas u 10 časova pristupi rušenju garaža koje se nalaze na teritoriji opštine Severna Mitrovica. S obzirom na to da je rušenje krenulo u 7.30 jutros, a ne u 10 časova kako je najavljeno, očigledno je da je namera policije bila da to učini na prevaru. Svejedno, po prijemu informacije, opština Severna Mitrovica je potvrdila te navode uviđajem na terenu i odmah je izrazila ozbiljnu zabrinutost kod svih relevantnih međunarodnih partnera zbog direktnog kršenja zakona i mešanja u nadležnosti opštine od strane policije i centralnih vlasti iz Prištine“, navodi se u saopštenju.

Iz Opštine ističu da posebno zabrinjava to što lokalna samouprava nije bila konsultovana u vezi sa ovim pitanjem.

„Posebno zabrinjava činjenica da Opština Severna Mitrovica nije bila uopšte informisana, niti konsultovana u vezi sa ovim pitanjem, što ukazuje na izostanak elementarne institucionalne saradnje i koordinacije između nadležnih organa“, dodaje se.

U saopštenju se navodi i da je policija, prema njihovom tumačenju, preuzela ulogu koja joj po zakonu ne pripada.

„Ističemo da policija u ovom slučaju nastupa kao izvršna vlast, što je zakonom isključiva nadležnost opštinskih organa koje je birao narod. Sem toga, ovakve aktivnosti sprovedene od strane policije, bez uključivanja lokalne samouprave, predstavljaju dodatno narušavanje principa transparentnosti, zakonitosti i zaštite interesa građana“, kaže se u saopštenju.

Opština Severna Mitrovica, kako se dodaje, je konstantno pozivala sve nadležne institucije da se uzdrže od jednostranih postupaka i da hitno uspostave dijalog sa lokalnom samoupravom kako bi se sva sporna pitanja rešavala u skladu sa zakonom i u interesu građana.

„Ovom prilikom pozivamo i međunarodnu zajednicu da hitno reaguje i spreči uspostavljanje presedana kojim se arbitrarno oduzimaju osnovna ovlašćenja Opštine“, navodi se u saopštenju.

Autor: D.Bošković