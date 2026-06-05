AKTUELNO

Politika

Petković: Hapšenje srpskih čelnika institucija u Kosovskoj Mitrovici je slika Kurtijeve vladavine prava dva dana pred izbore! (FOTO+VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Kosovo online ||

Pripadnici tzv. kosovske policije priveli su danas u severnom delu Kosovske Mitrovice gradonačelnika Milana Radojevića i predsednika Skupštine opštine Severna Mitrovica, Ivana Zoporošca, nakon što su sa radnicima opštinske inspekcije pokušali da uklone natpis "Volim Mitrovicu".

Ispred policijske stanice u severnom delu Kosovske Mitrovice, gde su opštinski zvaničnici privedeni, okupili su se predstavnici Srpske liste.

Tim povodom oglasio se direktor Kancelarije za KiM Petar Petković.

- Gospodo, međunarodni predstavnici, ovo je slika Kurtijeve vladavine prava dva dana pred izbore! Hapšenje srpskih čelnika institucija u KM po nagovoru Kurtija i Rašića! Na teror odgovorićemo pobedom Srpske liste! - napisao je Petković na svom X nalogu.

Gospodo, međunarodni predstavnici, ovo je slika Kurtijeve vladavine prava dva dana pred izbore! Hapšenje srpskih čelnika institucija u KM po nagovoru Kurtija i Rašića! Na teror odgovorićemo pobedom Srpske liste! - napisao je Petković na svom X nalogu.

Video: Privatna arhiva

Znak "Volim Mitrovicu" postavljen je tokom mandata gradonačelnika Albanca Erdena Atića, a opština Severna Mitrovica nedavno je donela odluku o uklanjanju ovog natpisa.

Video: Privatna arhiva

Autor: A.A.

#Hapšenje

#Severna Mitrovica

POVEZANE VESTI

Politika

KURTIJEVA POLICIJA UPALA U PIO FOND I RFZO U SEVERNOJ MITROVICI! Petković: Hoće li EU da zaustavi piromana?!

Politika

Kosovska policija zatvorila danas benzinsku pumpu NIS petrola u Kosovskoj Mitrovici

Politika

Kurti se ne zaustavlja: Takozvana kosovska policija upala u vodovod u Kosovskoj Mitrovici

Politika

ŠTA BI SE DESILO DA NIJE BILO SVEDOKA? Oglasio se Petar Petković zbog brutalnog napada na srpskog maturanta u Severnoj Mitrovici (FOTO)

Politika

NASTAVLJA SE KURTIJEV TEROR! Pripadnik tzv. kosove policije brutalno napao srpskog maturanta u Severnoj Mitrovici: HVATAO GA ZA VRAT NANEVŠI MU POVRE

Društvo

Lučić za Pink nakon posete poslovnice MTS-a u Kosovskoj Mitrovici: Mi smo na kontinuiranom udaru Kurtijeve administracije, nakon odbrane krenuli smo u