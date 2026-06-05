Petković: Hapšenje srpskih čelnika institucija u Kosovskoj Mitrovici je slika Kurtijeve vladavine prava dva dana pred izbore! (FOTO+VIDEO)

Pripadnici tzv. kosovske policije priveli su danas u severnom delu Kosovske Mitrovice gradonačelnika Milana Radojevića i predsednika Skupštine opštine Severna Mitrovica, Ivana Zoporošca, nakon što su sa radnicima opštinske inspekcije pokušali da uklone natpis "Volim Mitrovicu".

Ispred policijske stanice u severnom delu Kosovske Mitrovice, gde su opštinski zvaničnici privedeni, okupili su se predstavnici Srpske liste.

Tim povodom oglasio se direktor Kancelarije za KiM Petar Petković.

- Gospodo, međunarodni predstavnici, ovo je slika Kurtijeve vladavine prava dva dana pred izbore! Hapšenje srpskih čelnika institucija u KM po nagovoru Kurtija i Rašića! Na teror odgovorićemo pobedom Srpske liste! - napisao je Petković na svom X nalogu.

Gospodo, međunarodni predstavnici, ovo je slika Kurtijeve vladavine prava dva dana pred izbore! Hapšenje srpskih čelnika institucija u KM po nagovoru Kurtija i Rašića! Na teror odgovorićemo pobedom Srpske liste! - napisao je Petković na svom X nalogu.

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Znak "Volim Mitrovicu" postavljen je tokom mandata gradonačelnika Albanca Erdena Atića, a opština Severna Mitrovica nedavno je donela odluku o uklanjanju ovog natpisa.

Господо, међународни представници, ово је слика Kуртијеве владавине права два дана пред изборе! Хапшење српских челника институција у KМ по наговору Kуртија и Рашића! На терор одговорићемо победом Српске листе! pic.twitter.com/D6No1HP4iO — Петар Петковић (@PetkovicPetar) 05. јун 2026.

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Autor: A.A.