Dan za glasanje o tačkama dnevnog reda druge redovne sednice

Poslanici Skupštine Srbije danas će se u danu za glasanje izjasniti o svih 40 tačaka dnevnog reda druge redovne sednice prolećnog zasedanja.

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić odredila je početak glasanja za 10.00 časova.

Prvih devet tačaka o kojima će se poslanici izjasniti su predlozi zakona koje je podnela Vlada, među kojima su Predlog zakona o zaštiti potrošača, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o trgovini, Predlog zakona o trgovačkim praksama za određene vrste proizvoda.

Na dnevnom redu su i Predlog zakona o upostavljanju i funkcionisanju sistema za upravljanje kohezionom politikom, Predlog zakona o sprečavanju i suzbijanju trgovine ljudima i zaštiti žrtava, Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara.

Među predloženim zakonima su i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o transportu opasne robe, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o carinskoj službi, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o istraživanju nesreća u vazdušnom, železničkom i vodnom saobraćaju.

Poslanici će se izjašnjavati i o potvrđivanju 18 sporazuma, među kojima su Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Srbije i Vlade Azerbejdžana o razvoju, projektovanju, izgradnji i upravljanju elektrane sa gasno-parnim ciklusom u Srbiji, Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije o Birou Evropske konferencije civilnog vazduhoplovstva, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Srbije i Japana o podsticanju i zaštiti ulaganja, Predlog zakona o potvrđivanju sporazuma između Vlade Srbije i Vlade Uzbekistana o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja.

Na dnevnom redu je i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Srbije i Vlade Ruske Federacije o saradnji u oblasti kinematografske koprodukcije, Predlog zakona o potvrđivanju Odluke broj 1/2025 Saveta za pratnerstvo, trgovinu i saradnju između Srbije i Ujedinjenog Kraljevstva od 23. decembra 2025. godine o izmenama Protokola 3 u vezi sa definicijom pojma "proizvodi sa poreklom" i metodama administrativne saradnje uz Sporazum o partnerstvu, trgovini i saradnji između Vlade Srbije i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske.

Poslanici bi trebalo da se izjasne i o Predlogu zakona o potvrđivanju Finansijskog protokola između Vlade Srbije i Vlade Francuske o saradnji u oblasti finansiranja faze 1 Projekta beogradskog metroa, Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Srbije i Vlade Kipra o statusu njihovih snaga, Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Srbije i Vlade Koreje o podsticaju i zaštiti ulaganja.

Na dnevnom redu je i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Evropske unije, s jedne i Srbije, s druge strane o pridruživanju Srbije Programu EU4Health, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Srbije i Vlade Uzbekistana o saradnji u oblasti turizma, Predlog zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 2251 (2025) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Srbije za finansiranje javnog sektora - rehabilitacija lokalnih puteva.

Na dvenom redu je i Predlog zakona o potvrđivanju Finansijskog ugovora Održivo unapređenje putne mreže između Srbije i Evropske investicione banke, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Srbije i Vlade Kube o sprečavanju nedozvoljene trgovine kulturnim dobrima, Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije o osnivanju Međunarodne organizacije za medijaciju.

Poslanici bi trebalo da se izjasne i o Predlogu zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu uz finansijski protokol potpisan 27. novembra 2025. godine između Vlade Srbije i Vlade Francuske, između Republike Srbije, koju zastupa Vlada Srbije, postupajući preko Ministarstva finansija, kao zajmoprimac i BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT, koji postupa u ime, za račun i pod kontrolom Vlade Francuske, kao zajmodavac.

Osim toga, na dnevnom redu je i Predlog zakona o potvrđivanju Finansijskog protokola između Vlade Srbije i Vlade Francuske o saradnji u oblasti finansiranja projekta razvoja računara visokih performanski (superkompjuter) i veštačke inteligencije, kao i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije i Ministarstva prosvete NR Kine o međusobnom proznavanju potvrda, diploma i stepena stečenog visokog obrazovanja.

U danu za glasanje odlučivaće i o Predlogu odluke o izmenama Odluke o upotrebi Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama van granica Srbije, Predlogu odluke o utvrđivanju Dvorina - Mađarskog groblja u selu Banja za nepokretno kulturno dobro - arheološko nalazište od izuzetnog značaja, Predlogu odluke o utvrđivanju mera zaštite, granica zaštićene okoline i mera zaštite zaštićene okoline spomenika kulture Crkva sv. Ahilija u Arilju, nepokretnog kulturnog dobra od izuzetnog značaja.

Pred poslanicima Narodne skupštine naći će se i Predlog odluke o utvrđivanju Mora Vagei u Mihajlovcu za nepokretno kulturno dobro - arheološko nalazište od izuzetnog značaja i Predlog strategije upravljanja mineralnim i drugim geološkim resursima Srbije do 2040. godine sa projekcijama do 2050. godine.

Na dnevnom redu je i Predlog odluke o izboru predsednika republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki i Predlog odluke o izboru jednog člana Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, koje je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava.

Poslanici će glasati i o predlozima poslaničkih grupa za izmene članova u nekim odborima.

Druga redovna sednice prolećnog zasedanja je počela 16. marta.

