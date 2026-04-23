Ministarka Sofronijević u Beču: Za dva meseca izdato čak 100.000 potvrda po novom zakonu

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture (MGSI) Aleksandra Sofronijević izjavila je da Srbija ostaje čvrsto posvećena jačanju pravne sigurnosti i zaštiti imovinskih prava svih svojih građana, bez obzira na to gde žive, naglašavajući da su vrata zemlje otvorena za sve naše ljude u rasejanju.

Ona je tokom panel diskusije u Beču, posvećene primeni Zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima "Svoj na svome", rekla da je želja države da se naši ljudi u rasejanju još snažnije povežu sa maticom i da svi zajedno gradimo još snažniju državu.

Sofronijević je istakla da ovaj zakon predstavlja jedan od temelja moderne i uređene države, u kojoj svaki građanin ima jednaka prava i mogućnosti.

"Posebno bih istakla novinu koja je značajna za naše ljude u Austriji. Pripadnici treće i četvrte generacije dijaspore mogu da ostvare prava po Zakonu 'Svoj na svome', čak i ukoliko nemaju srpsku ličnu kartu ili pasoš, već poseduju austrijski pasoš. Na ovaj način dodatno otvaramo vrata našoj dijaspori i potvrđujemo da je Srbija njihova kuća", rekla je ministarka.

Ona je podsetila da je 20. aprila izdata 100.000 potvrda po Zakonu "Svoj na svome", čime je kako je naglasila ostvaren izuzetan rezultat u roku od svega dva meseca od završetka podnošenja prijava.

Prema njenim rečima, ovaj podatak predstavlja potvrdu odgovornog i sistematičnog rada državnih organa, ali i poverenja koje su građani ukazali ovom procesu.

U saopštenju MGSI se navodi i da su na panel diskusiji "Svoj na svome", pored Sofronijević, učestvovali i ministar bez portfelja zadužen da prati stanje, predlaže mere i učestvuje u koordinaciji aktivnosti u oblasti odnosa Srbije sa dijasporom, Đorđe Milićević, direktor Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu ministarstva spoljnih poslova Srbije Vladimir Kokanović, kao i sekretar Udruženja za građevinsku industriju PKS Ivana Vuletić i državni sekretar u ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Ranko Šekularac.

Autor: D.Bošković