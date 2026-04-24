'BIO SAM U ZGRADI JAVNOG SERVISA KADA JE BIO BOMBARDOVAN!' Zoran Anđelković otkrio do sada nepoznate detalje iz 1999: Čuo sam glasove, rekao sam obezbeđenju: 'Skloni se bre, hoću da uđem!'

Kako Anđelković otkriva za Pink, to je bila jedna strašna noć, koju nikada neće zaboraviti.

Direktor "Pošte Srbija" Zoran Anđelković je, gostujući u Jutru sa dušom kod voditeljke Jovane Jeremić, govoreći o bombardovanju Beograda 1999. godine, otkrio da je i sam bio u zgradi Javnog Servisa kada su se dogodili udari.

- Sklanjao sam se od novinara, izašao sam oko pola pet iz zgrade. Došao sam iz Prištine, i vozač me vozi kući, kasno je bilo... I samo što su me ostavili, mene zovu, kažu: "Bombardovan je RTS, hoćeš da se vratiš?" I ja odem... Nije hteo da me pusti čovek iz obezbeđenja.... I rekao sam: "Skloni se bre, hoću da uđem". Ušao sam na glavni ulaz, bio sam u studiju gde je Dnevnik, čuo sam neki glas, na drugom nivou sam pokušavao da otvorim vrata... Tek kada sam izašao ja sam čuo ruševine, iz Takovske se nije video... Stvarno jedna strašna noć - rekao je Anđelković.

Autor: D.Bošković